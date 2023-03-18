開發者認了！ChatGPT恐「威脅全人類」　馬斯克警告：AI比核武更危險

▲ChatGPT之父阿特曼承認，OpenAI開發的新技術若被錯誤利用將帶來巨大危險。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

OpenAI才剛推出震驚世人的ChatGPT不到半年，15日又再推出新一代語言模型GPT-4，讓人工智慧（AI）瞬間成為全球輿論焦點。然而，被譽為ChatGPT之父的阿特曼（Sam Altman）16日卻破天荒承認，公司在推出這項新技術的同時，也害怕它會對人類造成威脅，帶來「真正的危險」。

據《衛報》報導，阿特曼16日接受美國ABC訪問時表示，作為共同開發者，他最擔心的是ChatGPT被用來大規模散佈假消息，「現在他們在編寫電腦代碼上做得越來越好，因此他們輕易就能將其用於攻擊性網路攻擊」，但他強調即使ChatGPT存在危險，它仍可能是「人類迄今最偉大的技術」。

全球首富馬斯克在OpenAI還是一家非盈利公司之時，就已成為了這家企業的首批投資者之一。他多次對AI和AGI（通用人工智慧）發出警告，認為相關技術可能比核武器更危險。馬斯克也對微軟解散其道德監督部門一事深表擔憂，認為微軟需要在其Bing搜索引擎上託管ChatGPT，而政府也應制定與AI相關的安全法規。

對於馬斯克的擔憂，阿特曼也有類似的感受。他強調，監管機構和社會需要盡快參與到這項技術之中，以防止AI對人類造成潛在負面影響，「我們必須特別小心，而人們也應該為我們產生的敬畏之心感到高興」。