「新北春紛節」今開幕！金曲歌手連唱2天　嗨翻大都會公園

▲「新北春紛節」今開幕！帶上野餐墊輕裝出發，就可以享受浪漫春遊。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北河濱公園迎接春分到來的首場大型活動「2023新北春紛節」，於3月18、19日兩天，在新北大都會公園搖擺登場。免費金曲演唱會、Swing Dance教學、限量好禮，還有超好逛百攤市集。開幕首日就吸引數萬民眾參加，明天還有一天，歡迎民眾把握時間，一起來享受春天的浪漫。

今日開幕式，新北市副市長朱惕之來到現場「開舞」，與Swing Dance舞者及現場民眾一起扭腰擺臀，隨著音樂搖擺一下，為活動揭開序幕。朱惕之說，春分是二十四節氣中最令人感到舒爽的一天，因此新北市政府特別選在一年四季之首舉辦新北春紛節，在春暖花開的時節，要邀請大家一同參與今年春天最美的盛宴。明天還有一天，有很多精彩表演及活動，歡迎大家來玩。

▲新北市副市長朱惕之（右2）到現場「開舞」。

為期2天的春紛節動靜皆宜，舞台以花朵為主題，也成為當天整個活動會場及新北大都會公園的「地標」，周邊還有裝置藝術，讓民眾拍照打卡，拍網美照。當然逛累了需要補充體力，一旁還有全台最大春日市集，吃的、玩的、用的都有，滿足大家的味蕾，也讓大家逛好逛滿。

首18日的「金獎之夜」眾星雲集，羅妍婷四重奏、許郁瑛四重奏及玩弦四度等音樂人精彩表演，更由金曲神秘新人？te壞特壓軸演出，現場民眾直呼「超過癮，明天一定還要來！」。

明19日還有「國際之夜」，多位國內外藝人將輪番表演，來自阿根廷的MUSA明馬丁、法國的NoMads Factory、美國的Jim J Geddes及臺灣的謝明諺，由金曲唱作小天后孫盛希壓軸演出，又甜又酷的表演絕對風靡現場。

▲首18日的「金獎之夜」眾星雲集。

第二日的尾聲，還有「春神來了Dress Code選拔賽」，最美春神冠軍可以帶走一萬元的百貨公司禮券！民眾來到春紛節也有好禮可以拿，凡是穿戴波希米亞風或春天花朵的服飾、飾品的民眾，即可至現場服務台兌換春紛小禮乙份，限量1000份；另外還有Happy Hour限時發送春日必備野餐墊，限量500份送完為止。

主辦單位新北市政府高灘地工程管理處張修銘處長也表示，春紛節集結爵士、野餐、時尚、裝置藝術等元素，絕對讓你輕鬆來、開心回家，帶上野餐墊輕裝出發，就可以享受浪漫春遊，千萬別錯過今年最輕鬆好玩的春遊新體驗。

此外，活動當日高灘處政風室也擺設廉政攤位，宣導反貪腐精神及大聲喊出廉政檢舉專線，活動內容豐富有趣，民眾反應熱烈，為春紛節增添廉能色彩，並提升民眾對新北市政府的廉潔形象，「廉」手創建廉能家園。

▲凡是穿戴波希米亞風或春天花朵的服飾民眾，即可至現場服務台兌換春紛限量禮品1000份。

【活動資訊】

1、高灘處官網：https://www.hrcm.ntpc.gov.tw/Home/BulletinItem/2391

2、活動專網：https://jazzswing.hrcm.com.tw/

3、「新北水漾」臉書粉專：https://www.facebook.com/waternewtaipei