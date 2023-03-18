新北「我金山我驕傲」千人健跑　輪椅銀髮長者體驗經典賽道

▲2023「我金山我驕傲」健走路跑鳴槍開跑。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023「我金山我驕傲」健走路跑活動在今（18日）歡樂登場，雖然陣雨不斷，但活動熱鬧順暢圓滿落幕，區內議員、校長及里長等貴賓也親自到場支持，為台灣唯一金標籤賽事「2023新北市萬金石馬拉松」暖場，我金山我驕傲健走路跑活動已邁入第3年，今年更吸引弘道老人福利基金會一同共襄盛舉，感受「我金山我驕傲」的在地民眾認同感及熱情歡笑。

金山區長劉昌松表示，因應疫情穩定及相關規定鬆綁，今年邁入第3屆的健走路跑活動特別擴大辦理，開放1200名喜愛戶外運動的民眾一同參與，網路報名更是開放6分鐘內即被搶空，感謝參與民眾支持與肯定。

▲2023「我金山我驕傲」健走路跑大合照。



劉昌松說，今天現場除了有弘道老人福利基金會的輪椅長輩外，還多了許多萬金石選手一同參與，成功吸引選手提前一天來到金山享受美景美食，也有非常多娃娃車隊、祖孫三代齊聚一堂，藉由本活動與家人朋友聯繫感情，一起動健康，非常有意義。完賽者紛紛高舉活動聯名運動毛巾及獎牌在會場留影，充分展現「我金山我驕傲」的內在意涵。

弘道老人福利基金會新北服務處處長陳奐宇表示，弘道自92年在金山開始居家服務，更在111年成立金山老拾光日照中心，以「自主」、「自立」的核心精神，提供長輩專業的照顧服務並導入多元活動課程，讓長輩來到老拾光能有自主、尊嚴並保有生活感，在日照場域中找到自己可以提供的貢獻。感謝金山區公所提供年長者到戶外交流互動的機會。

▲2023「我金山我驕傲」健走路跑千人同歡。

此次活動也成為失智長輩的生活目標，希望參與的長輩與家庭都從中獲得感動與成就，更期待透過帶著高齡者參與社會，讓大眾更認識與接近此族群，共創高齡友善社會。金山區公所表示，活動後將上傳本活動相關拍攝紀錄至尋寶網，歡迎參與民眾自行下載與分享，請有興趣的朋友留意金山區公所臉書專頁，或金山區公所訊息公布欄LINE社群相關公告。

▲弘道老人福利基金會參與2023我金山我驕傲健走路跑共創高齡友善社會。

▲弘道老人福利基金會感謝金山區公所提供年長者到戶外交流互動機會。

▲2023我金山我驕傲健走路跑完賽禮「客製毛巾及鞋袋」。