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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲國民黨提名委員會「排除侯友宜」　藍議員憂：挨轟球員兼裁判

▲▼柯文哲赴國民黨團報告-秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨議員秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨選策會18日起停止運作，藍營內部將統整「中央提名委員會」名單，外傳包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政皆入列。國民黨台北市議員秦慧珠呼籲黨中央，「不要把侯友宜列入提名小組，因為他是潛在的總統候選人，若成為提名小組的成員，恐怕會被外界質疑是球員兼裁判。不僅再次傷害侯友宜，也再次傷害國民黨。」

為停止選策會名單爭議延燒，國民黨秘書長黃健庭今日上午召開記者會，宣布終止選策會運作，回歸原有黨內機制，由黨內幕僚機構做出候選人提名建議，送到中央提名委員會通過。秦慧珠表示，雖然終止選策會運作，讓每個愛國民黨的人都鬆了一口氣，「但我覺得黨做的還是不夠。」

秦慧珠指出，黨中央宣布終止運作選策會，這個危機處理是對的，早點止血，不讓議題再發酵，但由黃健庭出面扛起責任，而非由黨主席朱立倫出面宣布並道歉，就是在規避責任。她認為，該名單由朱立倫主導中常會通過，當天新北市議長蔣根煌在會中表達不滿意見，也是由朱立倫壓下，「那他應該跟黃健庭一起面對『史上最短命』的黨內組織才對，而不是由朱立倫主導通過，再由黃健庭宣布中止。」

秦慧珠批評，選策會雖然短命，但殺傷力極大，幾乎已要了國民黨半條命。至於外傳下周三國民黨將籌組提名委員會，秦慧珠表示，若名單不漂亮，或像去年一樣，公布提名小組名單後，入列成員侯友宜、盧秀燕不僅婉拒出任，甚至說黨中央沒充分溝通，這就更難看了。

因此，秦慧珠呼籲，「請黨中央不要把侯友宜列入提名小組，因為他是潛在的總統候選人，若成為提名小組的成員，恐怕會被外界質疑是球員兼裁判。不僅再次傷害侯友宜，也再次傷害國民黨。」她也建議，提名小組成員一定要由朱立倫先親自溝通過，經本人同意後再提名，且凡是有意參選總統或立委的人，都不能當提名委員。

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