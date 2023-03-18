讚朱立倫果斷採取行動　游淑慧喊「戰起來」：接下來步步兇險

▲台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨日前公布「中央選戰策略會報」10人名單引爆爭議，國民黨18日上午召開臨時記者會，秘書長黃健庭宣布終止選策會運作，回歸提名機制。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，感謝國民黨主席朱立倫能迅速回應且果斷採取行動，接下來的選戰，大家要一起站出來且「戰起來」，面對龐大黑金權力的綠色執政結構，接下來的9個月還步步兇險。

游淑慧今日透過臉書發文表示，肯定也非常感謝朱立倫能迅速回應且果斷採取行動，大家目標一致，都是希望勝選，下架民進黨，讓台灣重返正道，「在這樣的大目標底下，我們方向一致。」

針對黨中央宣布終止運作選策會，回歸提名機制，游淑慧強調，「穩定公正的制度才會運行順暢，當然這是一次考驗，考驗著國民黨是不是能更包容、更改革以及更進步。」她也呼籲，接下來的選戰，大家要一起站出來且「戰起來」，面對龐大黑金權力的綠色執政結構，接下來的9個月還步步兇險。

貼文發出後，有網友於下方留言區表示「認錯是好事，不要硬拗，趕快修正止血，才不會跟去年的民進黨一樣。該初選就趕快初選，提名後就戰鬥位置讓政黨輪替」、「大家一起努力砲口對外」、「有回應就是進步！應該感受到壓力才會改變」等。不過也有網友認為「燒好幾天了哪有迅速？如果是民進黨隔天就停了」、「肯定朱立倫是怎樣？錯幾次了？被幹譙幾次了？」、「怎麼覺得這群『老番顛』更多的『出逃』還在後頭？」