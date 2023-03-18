國民黨選策會喊卡　傅崐萁喊「團結」：尊重黨中央也祝福侯市長

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜日前針對國民黨選策會罕見重批「拒絕黑金復辟」，招致也是選策會成員之一的立委傅崐萁召開記者會稱「若覺得不理想，請侯友宜來接管」，一時之間掀起黨內茶壺風暴。面對選策會名單惹議，國民黨18日召開臨時記者會，宣布終止選策會運作，傅崐萁則發文表示，黨中央的決策他都支持尊重，「我們一直都是默默付出的志工，祝福侯市長也支持侯市長，國民黨唯有團結才能贏回2024大選。」

國民黨中常會日前通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，其成員包含曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等人，引發爭議。侯友宜更在臉書發文表示，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」，國家人民的利益永遠超越黨派，任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待， 黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路。

面對侯友宜批評，傅崐萁昨日召開記者會說明，他非常非常感謝侯友宜關心國民黨怎麼成長，但國民黨需要2024最強母雞與共主，呼籲侯友宜公開站出來宣布參選總統，「請你帶領國民黨打贏2024總統選戰、贏得立委過半，身為幕僚會全力協助國民黨總統候選人」。此外，他也強調，若侯友宜有需要，或覺得選策會不盡理想，「請你來接受、接管」，他樂觀其成，也更希望台灣需要英雄，希望侯能承擔大任。

傅崐萁大動作召開記者會，且劍指侯友宜，也被酸原來黨主席不是朱立倫，而是傅崐萁。而中廣董事長趙少康則批評傅崐萁的談話，恐讓外界認為「朱傅一體」，並解讀為「朱侯對峙」，影響國民黨團結，實在是不需要，趙甚至認為選策會解散。

為使國民黨選策會名單爭議延燒停止，黃健庭於今日上午11時在國民黨發言人楊智伃陪同下，臨時在國民黨中央召開記者會，宣布即日起終止選策會運作。對於此決議，傅崐萁稍早透過臉書發文表示，黨中央的決策他都支持尊重，「我們一直都是默默付出的志工，祝福侯市長也支持侯市長，國民黨唯有團結才能贏回2024大選。」