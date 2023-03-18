昔諷朱立倫被傅崐萁騎到頭上　鍾沛君今「謝謝主席拆彈」

▲鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）



實習記者李密／台北報導

為使國民黨選策會名單爭議停止延燒，國民黨18日上午召開臨時記者會，秘書長黃健庭宣布終止選策會運作，回歸提名機制。對此，國民黨台北市議員鍾沛君稱讚黨主席朱立倫即刻拆彈，黨內能說真話，「最終清廉勝出」。

鍾沛君當初是最先跳出來反對選策會名單的，還不惜怒辭文傳會副主委一職，而對於選策會成員之一的立委傅崐萁昨公開在記者會上暗諷新北市長侯友宜，鍾沛君也狠酸朱立倫， 讓傅崐萁騎到頭上去。

當今天黨中央決定終止選策會運作後，鍾沛君表示，數天來的轉折，最終清廉勝出，黨內能說真話，也能從善如流，謝謝朱立倫主席，即刻拆彈，國民黨雖然一度有負民眾期待，但國民黨願謙卑，會改進，短空長多。

鍾沛君指出，回歸原本機制，排除爭議人物，期待未來提名，能保持公平公正。而國民黨如今最大利基，就是諸位優秀的縣市首長，懇請朱立倫務必採納最新民意。

鍾沛君強調，國民黨不能自外於年輕世代，別再迷信過去數十年的成功經驗，而是要勇敢投資未來的可能性。只有先擁抱青年，年輕人才有接納的可能。「至於民進黨的好朋友們，抱歉了，這一局，沒有各位見縫插針的操作機會了。」