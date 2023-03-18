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嘉市大同國小106年校慶　多元動靜態成果展現教學亮點

▲▼ 大同國小校慶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市大同國小106年校慶系列活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大同國民小學於18日舉行創校106週年慶祝活動，校慶主題為「藝展童歡106．永續未來任我遊」，學校規劃一連串校慶系列活動，包括管樂團及學年表演、趣味競賽、國際教育SDGs課程園遊會、學習成果展、「閱讀Show」小書創作展、「真心畫語」學生美展與雲林縣東南國中「當我們同在藝起」作品聯展、裝置藝術展，以及校友回娘家暨退休教師聯誼等，展現學校亮點。

▲▼ 大同國小校慶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市副市長陳淑惠等多位民意代表出席大同國小校慶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

包括副市長陳淑慧、議長陳姿妏、立委王美惠及多位議員、里長、各校校長、會長及各界貴賓、歷屆校友、退休老師等多人到場關心祝福。

嘉義市副市長陳淑慧表示，大同國小是嘉義市藝術與人文中心學校，在藝術及語文領域深耕多年，表現出眾，各項成績卓越，在執行嘉義市亮點特色深耕計畫、參加語文競賽、本土語答喙鼓、英語讀者劇場及各項藝術競賽等，年年獲得佳績。近年積極發展國際教育，開闊學生學習版圖與視野，也積極推動數位學習課程，發展STEAM課程，希望藉由科技的導入，加速提升學生的學習成效。

▲▼ 大同國小校慶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市大同國小校長盧淑娟大會致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

開幕典禮開始，首先由管樂團演奏《Future of tomorrow》及《灌籃高手<好想大聲說喜歡你>》等曲子，曲風多變，悠揚輕快，引起諸多共鳴。接著是二、四及六年級學生分別帶來的「萌光四射，閃耀大同」、「小小太陽綻光芒」以及「我們青春」大會舞表演，紛紛營造出熱情與朝氣。壓軸表演由幼兒園小朋友帶來「大同寶貝，為你加油」舞蹈，他們的小手奮力敲打著加油棒、小腳專注踩踏著舞步，展現天真活潑，瞬間成為全場的焦點。典禮中表揚在校服務滿30、20及10週年教職員工、滿8及4年家長會委員顧問以及服務滿8年或達到400小時志工，感謝他們長期盡心盡力，默默耕耘，無私奉獻。校慶活動中的「校友回娘家」暨「退休教師聯誼」，串起所有校友及師長的深厚情感，帶來母校生日祝福。

▲▼ 大同國小校慶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市大同國小第8屆校友會理事長施勝元出席給予祝福 。（圖／記者翁伊森翻攝）

典禮結束後便是校慶重頭戲—「國際教育SDGs課程園遊會」。今年由三至六年級學年群、各領域科任教師以及警察局、衛生局等單位，還有中正大學林妙香老師帶領的服務學習學生，結合聯合國永續發展目標（SDGs）中17項核心目標議題，一同規劃課程及宣導闖關，讓學生親身實踐未來公民的任務。闖關活動結合無塑行動，完成任務者可自備餐具兌換冰淇淋、紅豆餅、地瓜球、蔥抓餅及爆米花等小點心。家長會為鼓勵學生參與闖關活動，另募集資源提供最大獎為腳踏車等摸彩品予以獎勵。

▲▼ 大同國小校慶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 大同國小校慶學生樂團表演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

下午登場的是三到六年級趣味競賽，其中五年級的「趕趕小豬」競賽，兩人一組手拿長刷，推動桶裝礦泉水繞過三角錐返回起點，交給下一組接力。看似簡單的動作，卻因為桶裝水東滾西轉不聽使喚，笑料百出，也連番考驗大家的反應速度跟默契。競賽時班級間廝殺激烈，場面熱鬧，成績只差絲毫，這就是競爭帶來的活力與魅力。504班梁定恆同學比賽完後說，這隻礦泉水小豬真的很不聽話，我們費了很大功夫才讓牠好好歸位。

▲▼ 嘉義市大同國小校慶 。（圖／記者翁伊森攝）

靜態展覽部分，「學習成果展」結合各領域，展現具有班級師生特色的學習成果；「閱讀Show」小書創作展，讓學生以台灣尋寶為主題，蒐集在寶島台灣上有關的景點、美食、動植物等內容，製作精美好書，件件作品圖文並茂，獨具匠心巧思；「真心畫語」學生美展，今年首次邀請雲林縣東南國中美術班學生作品展「當我們同在藝起」，以不同學習階段的美術班學生作品，深化與豐富聯展內容，提供多元化藝術饗宴；而「裝置藝術展—圓宇宙（circle universe）」則集結美術班學生創作，設置在校園中庭草坪。藉由圓圈與造形繪畫藝術設計理念，使觀眾能夠以互動的方式參與其中，創造出美麗的圖案和色彩組合，讓他們也成為藝術的一部分。它強調了人和人之間的互動作用，通過讓觀眾參與其中，探索和挑戰自己的創造力和想像力。

▲▼ 嘉義市大同國小校慶 。（圖／記者翁伊森攝）

另外，該校藝術領域蔡秉勳老師用報紙與石膏創作一隻來自侏儸紀公園的劍龍，通過平行時空，來到大同國小的校園，一同參與校慶，饒富趣味！六年六班葉宥沂、蘇安潔、李相儀同學說，這是我們最後一次參與小學校慶，去看了活動中心教學成果展覽以及畫展，這次小書以台灣尋寶記為主題，經由小書認識臺灣許多經典跟美食；東南國中的畫作，跟國小畫風完全不同，且表現更細膩。我們還有參與製作校慶裝置藝術，看到很多人去拍照，也希望大家可以愛護這些佈置不要破壞！

▲▼ 嘉義市大同國小校慶 。（圖／記者翁伊森攝）

校長盧淑娟表示，大同國小欣逢創校106週年，希望站在百年輝煌歷史的根基上開創新局，因此結合校本課程、國際教育、數位科技與自主學習，安排一連串的多元課程與活動，來展現亮點與特色，讓美感學校的強大能量被看見！

▲▼ 嘉義市大同國小校慶 。（圖／記者翁伊森攝）

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