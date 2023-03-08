　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃敏惠拜會日本旅行社長小谷野悅光　送12項參展好禮

▲▼ 黃敏惠市長拜會日本旅行社長小谷野悅光 。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠市長拜會日本旅行社長小谷野悅光 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

睽違4年，嘉義市政府再度與「日本旅行」旅行社，強強聯手力拚台日觀光！市長黃敏惠6日率團出訪日本，在東京食品展開幕之前，一下飛機立刻拜會「日本旅行」旅行社，由社長小谷野悅光先生以及市府在日本的市政顧問江明清先生親自接待。黃敏惠很高興再次見到老朋友，並親手送上此行赴日參展業者的12項好禮，黃敏惠表示，疫情雖然使雙方的合作暫擱，但溫暖的情感交流讓重啟合作有更好的基礎。

▲▼ 黃敏惠市長拜會日本旅行社長小谷野悅光 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠對小谷野社長及團隊的熱情接待表示感謝。她談起4年前剛上任時，便要積極安排台日之間的觀光交流，尤其嘉義市相較於台灣其他大城市，更能呈現台灣特殊的人文風貌。沒想到疫情讓合作暫緩，時任「日本旅行」副社長小谷野悅光，也成為現任社長，這一次黃敏惠市長率團再次拜訪老朋友，對於未來在台日觀光以及產業的各項合作上，都做了更多的意見交流，小谷野社長並當場表示下個月就會請負責台灣旅遊部門主管回訪嘉義市，為雙方合作做好準備。

▲▼ 黃敏惠市長拜會日本旅行社長小谷野悅光 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長提及，這幾年受新冠肺炎影響，全世界的經濟活動受到很大的影響，雙方原定「2020嘉義市日環食」的天文教育交流計畫，也因疫情嚴峻無法成行。疫情期間嘉義市盡心盡力做好防疫工作，在醫療措施各方面，守護市民朋友健康安全，是三級警戒之下，台灣本島確診案例最少的縣市。同時嘉義市爭取主辦「2021台灣設計展」，推進產業界的品牌力與設計力，幫助產業紓困、數位轉型，醞釀嘉義市更多觀光能量。後疫情時代，市府帶頭拚產業也推動觀光，吸引更多日本遊客前來，也把嘉義市在地優質伴手禮推進日本市場，希望未來有更多密切交流與合作機會，共創雙贏。

日本旅行社長小谷野悅光先生表示，嘉義市是國際知名景點阿里山的入口城市，擁有很好的地理條件，加上人文底蘊深厚，人情味十足，傳統美食平價又美味，具有台灣小城的溫暖魅力。這次除了交流拜會外，也希望能廣泛且深入的推廣嘉義市觀光旅遊商品，並在8日下午由3位產品規劃及採購部門主管到東京食品展嘉義市攤位與業者交流，積極促成後續合作的機會。

建設處表示，「日本旅行」旅行社是日本歷史最久的旅行社，主要經營日本國內旅遊市場，日本旅行NTA 曾於2018獲得旅遊業界顧客滿意度第1名，是日本人出外旅遊時最常使用的旅遊服務平臺。日本旅行的母公司為西日本旅客鐵道，簡稱JR西日本或JR West，是日本7間JR鐵路公司之一，同時擁有鐵道商店和飯店禮品店等通路。

ET快訊
日本首戰大谷翔平先發對中國　還要二刀流上場打擊
黑幫春酒找170辣妹迎賓　萬豪拒設攔檢點...分局長震怒撂話
快訊／民進黨2024提名小組14人名單公布　潘孟安任召集人
26歲賓士男醉到斷片「正面曝光」！　同車女友：不知他有喝
虎航「飛日本機票降價」　最多降4千元
鄭宗哲開路二壘手！　餅總首戰派胡智爲有原因
藏壽司不忍了！　日本3屁孩舔醬油瓶被逮捕
快訊／民進黨設「大局條款」　不建議現任議員轉戰立委
22歲女開賓士逆向右轉！　擊落重機人車噴飛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為台東商品探路　縣府安排業者與日本台商交流會

遷廠遙遙無期　桃園煉油廠計劃興建「中油轉型創新」辦公大樓

雲林縣長張麗善率隊赴日　學做「素皮革」落實循環經濟

嘉義打貓鳳梨前進安倍故鄉　外銷量上看300公噸

112年企業認養植樹活動　讓我們攜手為台東建造一道綠色海岸線

音樂藝術融入生活　中埔國小黃金風鈴早餐音樂會

第五河川局協助仁義潭水庫清淤　梅雨季前預計清淤5.5萬立方米

深耕桃園！耀登科技斥資7億　桃園營運總部盛大動土

黃敏惠拜會日本旅行社長小谷野悅光　送12項參展好禮

2萬元救命錢放口袋噴飛　剛好被警撿到...雲林翁破涕為笑

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

為台東商品探路　縣府安排業者與日本台商交流會

遷廠遙遙無期　桃園煉油廠計劃興建「中油轉型創新」辦公大樓

雲林縣長張麗善率隊赴日　學做「素皮革」落實循環經濟

嘉義打貓鳳梨前進安倍故鄉　外銷量上看300公噸

112年企業認養植樹活動　讓我們攜手為台東建造一道綠色海岸線

音樂藝術融入生活　中埔國小黃金風鈴早餐音樂會

第五河川局協助仁義潭水庫清淤　梅雨季前預計清淤5.5萬立方米

深耕桃園！耀登科技斥資7億　桃園營運總部盛大動土

黃敏惠拜會日本旅行社長小谷野悅光　送12項參展好禮

2萬元救命錢放口袋噴飛　剛好被警撿到...雲林翁破涕為笑

為台東商品探路　縣府安排業者與日本台商交流會

周末「雨彈＋強冷空氣」接力襲台！最冷下探12度時段出爐

女力崛起！女性學英文更積極　連續3年超越男性

落實性別平等！　賴清德宣布：黨工生理假全薪、產檢假增至10天

GD前任們同框？　Jennie合照小松菜奈「親暱貼臉」韓網討論炸了

遷廠遙遙無期　桃園煉油廠計劃興建「中油轉型創新」辦公大樓

胡宇威體驗BC訂製西裝「婚禮適合穿」　現場量身最想一部位變寬

捐20萬歐元保障烏克蘭核設施安全　陸外交部：續勸和促談消除核風險

櫻花市集限2天！「北市4免費活動」快筆記　還有戶外瑜伽、茶點飲料

《媽的多重宇宙》橫掃300項大獎！楊紫瓊演出母親心聲

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

地方熱門新聞

碧潭老街整條攤商消失！在地人：水很深

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

義大利球員拒吃「這2種醬」　想吃白飯

游泳池推「5顆蛋」免費泡湯！

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

嘉義番路彈藥庫聯絡道路拓寬完工

嘉市自行車道秘境　黃花風鈴木、九重葛迎賓

總幹事林麗美　帶領漁會推廣貢寮鮑

台南歸仁區堆高機翻覆農地

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

台南市公布第20批酒駕累犯名單

無人機資安受關注　專家籲政府資安防護須兼顧產業發展

他臉書PO「藍色的憂鬰」　籲藍軍2024挺朱參選

屏安箱午青午仔魚699元特惠

更多熱門

相關新聞

嘉義市營養午餐創意擺盤為中華隊加油

嘉義市營養午餐創意擺盤為中華隊加油

世界棒球經典賽今(8)晚點燃戰火，中華隊在A組的預賽首戰將對上巴拿馬，不少球迷已磨拳擦掌準備到場為球員吶喊助威，棒球原鄉嘉義市熱情不落人後，別出心裁號召全市國中小學及幼兒園發揮巧思，將營養午餐擺盤成「中華隊加油」字樣為中華隊集氣，在讓學童吃得營養均衡又開心的同時，更為中華隊送上「獨嘉」的祝福。

東京食品展秀台南「急凍芒果」　謝長廷讚保鮮技術解決農業問題

東京食品展秀台南「急凍芒果」　謝長廷讚保鮮技術解決農業問題

嘉義市重劃區2百攤新夜市　4月試營運

嘉義市重劃區2百攤新夜市　4月試營運

嘉義市3／6室內實施自主戴口罩

嘉義市3／6室內實施自主戴口罩

嘉義市里長配發電動公務機車

嘉義市里長配發電動公務機車

關鍵字：

東京食品展嘉義市黃敏惠小谷野悅光

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

「物慾超低」星座女Top 3

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

嚴重恐是癌！月經出現「2現象」一定有問題

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面