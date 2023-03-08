黃敏惠拜會日本旅行社長小谷野悅光　送12項參展好禮

▲黃敏惠市長拜會日本旅行社長小谷野悅光 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

睽違4年，嘉義市政府再度與「日本旅行」旅行社，強強聯手力拚台日觀光！市長黃敏惠6日率團出訪日本，在東京食品展開幕之前，一下飛機立刻拜會「日本旅行」旅行社，由社長小谷野悅光先生以及市府在日本的市政顧問江明清先生親自接待。黃敏惠很高興再次見到老朋友，並親手送上此行赴日參展業者的12項好禮，黃敏惠表示，疫情雖然使雙方的合作暫擱，但溫暖的情感交流讓重啟合作有更好的基礎。

黃敏惠對小谷野社長及團隊的熱情接待表示感謝。她談起4年前剛上任時，便要積極安排台日之間的觀光交流，尤其嘉義市相較於台灣其他大城市，更能呈現台灣特殊的人文風貌。沒想到疫情讓合作暫緩，時任「日本旅行」副社長小谷野悅光，也成為現任社長，這一次黃敏惠市長率團再次拜訪老朋友，對於未來在台日觀光以及產業的各項合作上，都做了更多的意見交流，小谷野社長並當場表示下個月就會請負責台灣旅遊部門主管回訪嘉義市，為雙方合作做好準備。

黃敏惠市長提及，這幾年受新冠肺炎影響，全世界的經濟活動受到很大的影響，雙方原定「2020嘉義市日環食」的天文教育交流計畫，也因疫情嚴峻無法成行。疫情期間嘉義市盡心盡力做好防疫工作，在醫療措施各方面，守護市民朋友健康安全，是三級警戒之下，台灣本島確診案例最少的縣市。同時嘉義市爭取主辦「2021台灣設計展」，推進產業界的品牌力與設計力，幫助產業紓困、數位轉型，醞釀嘉義市更多觀光能量。後疫情時代，市府帶頭拚產業也推動觀光，吸引更多日本遊客前來，也把嘉義市在地優質伴手禮推進日本市場，希望未來有更多密切交流與合作機會，共創雙贏。

日本旅行社長小谷野悅光先生表示，嘉義市是國際知名景點阿里山的入口城市，擁有很好的地理條件，加上人文底蘊深厚，人情味十足，傳統美食平價又美味，具有台灣小城的溫暖魅力。這次除了交流拜會外，也希望能廣泛且深入的推廣嘉義市觀光旅遊商品，並在8日下午由3位產品規劃及採購部門主管到東京食品展嘉義市攤位與業者交流，積極促成後續合作的機會。

建設處表示，「日本旅行」旅行社是日本歷史最久的旅行社，主要經營日本國內旅遊市場，日本旅行NTA 曾於2018獲得旅遊業界顧客滿意度第1名，是日本人出外旅遊時最常使用的旅遊服務平臺。日本旅行的母公司為西日本旅客鐵道，簡稱JR西日本或JR West，是日本7間JR鐵路公司之一，同時擁有鐵道商店和飯店禮品店等通路。