嘉義市中小學幼兒園學生　營養午餐創意擺盤為中華隊加油

▲嘉義市中小學幼兒園為中華隊加油集氣 營養午餐創意擺盤送上獨「嘉」祝福 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

世界棒球經典賽今(8)晚點燃戰火，中華隊在A組的預賽首戰將對上巴拿馬，不少球迷已磨拳擦掌準備到場為球員吶喊助威，棒球原鄉嘉義市熱情不落人後，別出心裁號召全市國中小學及幼兒園發揮巧思，將營養午餐擺盤成「中華隊加油」字樣為中華隊集氣，在讓學童吃得營養均衡又開心的同時，更為中華隊送上「獨嘉」的祝福。

嘉義市政府教育處長林立生表示，棒球原鄉嘉義市重視運動發展與培育，例如今年經典賽的練習賽在嘉義市開打，中職練習賽、二軍賽嘉義也在嘉義市；不僅以最好的場地提供球員集訓、練習的空間，勇媽黃敏惠市長更於賽前親自為中華隊送上象徵「強棒出擊」的木雕，祝福中華隊從嘉義市出發，一路打出好成績，「進軍日本東京巨蛋，決戰美國邁阿密！」。

今天在經典賽開打前夕，嘉義市各國小中學將營養午餐創意擺盤出「中華隊加油」字樣，全市國中小棒球隊也響應號召拍照打卡，不只希望為中華隊集氣送上祝福，也期待營養美味的午餐凝聚孩子們對運動賽事關注，讓棒球運動和代表嘉義市的KANO堅毅精神繼續紮根。

▲▼嘉義市中小學中華隊加油集氣 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市民生國中學務主任童俊凱表示，迎接經典賽到來，民生國中體育班近日以為中華隊加油的標語為教室佈置換新裝，今日午餐廚媽們更發揮創意以海苔點綴米飯排出「中華隊加油」字樣，不僅在午餐時間帶給學生們驚喜，更讓學生們為中華隊加油的心沸騰。

今日響應以營養午餐為中華隊送上祝福的活動迴響熱烈，垂楊國小以球棒和棒球排列出大大的「CT加油」字樣，林森國小更創意用雞蛋排出比分，祝福中華隊完封對手，就連復國幼兒園的小小朋友也開心享用以小蕃茄、葡萄排列成的中華隊加油字樣，送上來自小小球迷們的祝福。