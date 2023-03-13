嘉義市再現曼哈頓懸日美景　3／12-3／14連三天民眾搶拍

▲嘉義市曼哈頓懸日再現，民眾搶拍 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

追日族注意了！眾所矚目的「曼哈頓懸日」3月12日至14日一連三天在嘉義市登場，最佳拍攝時段落在傍晚約5點30分到6點前後，來自各地的攝影高手及粉絲紛紛前來朝聖，除了在市區欣賞金黃色樓景中夾映夕日瑰麗壯觀的懸日美景外，嘉義市公明路人行廣場也可從高點俯瞰懸日，欣賞不一樣的落日風情！

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嘉義市政府觀光新聞處表示，紐約「曼哈頓懸日」因獨特的棋盤式街道分布，夕陽西下正好落在街景建物的正中間，進而沒入地平線而聲名大噪。嘉義市棋盤式的街道分布正好符合觀測懸日的絕佳條件，根據中央氣象局的預測，此次懸日最佳觀賞路段與時間是在民族路(文化路以西)，今(13)日觀賞時間大約落在5點35分至17點55分之間，在無雲遮蔽下將可觀看到懸日美景。

此外，除了中山路、垂楊路、民族路等市區街道可賞懸日外，市府觀光新聞處也獨家揭露新的觀賞懸日地點，民眾可以從地勢較高的公明路人行廣場觀賞廣闊壯觀的懸日美景。廣場鄰近景點眾多，不僅有去(111)年新開幕的Kano遊客中心、百年嘉義公園、樹木園、市立棒球場、滑草場與溜滑梯等熱門觀光景點，更位處BRT、市區公車、YOUBIKE2.0等便捷低碳的大眾交通節點，方便易達。

市府觀光新聞處提醒民眾，往年的懸日時段都吸引許多攝影高手到嘉義市朝聖，民族路、中山路等朝西道路都可看到攝影的人潮，不過，懸日雖美，許多民眾為了搶拍，甚至不顧危險在街道上拍照，導致人車爭道現象，民眾為自身安全及避免影響交通秩序，呼籲民眾應在路邊或天橋上拍攝。

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