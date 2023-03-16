借鏡屏東城市再造經驗　嘉義市長黃敏惠率隊觀摩

▲嘉義市長黃敏惠(右)率領市府團隊屏東取經 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

嘉義市長黃敏惠今(16)日率領市府團隊屏東取經，參訪屏東智慧農業學校「南華微光」、屏東縣立圖書館總館、勝利星村、屏菸1936文化基地以及屏東縣民公園，學習屏縣推動各項建設與景觀規劃的設計美學。

嘉義市長黃敏惠一行人扺達屏東總圖，秘書長邱黃肇崇代表周春米縣長表達歡迎，並互贈伴手禮；邱黃肇崇也分享屏縣在推動各項建設過程，最重要的是跨局處合作與綜合治理，也希望透過縣市交流，彼此相互學習，汲取經驗，帶動城市發展。

縣府文化處表示，屏東總圖保留過去建築的輪廓，以大片玻璃帷幕、鏡面及特殊角度的建築風格進行設計，成為樹海環繞的「森林圖書館」，自然採光提供舒適的閱讀環境，圖書館已成為屏東人的重要生活場域。

黃敏惠市長希望嘉義市圖書館總館，可以借鏡屏東縣總圖經驗，強化外部空間景觀營造向自然借景，形成建築與自然景色合而一體的空間感。

參訪團一行接續前往觀摩勝利星村及屏菸；縣府文化處指出，勝利星村進駐的各式生活產業、餐飲及文創店家，形成獨具特色的商圈，不但吸引在地年輕人在家鄉打拼，也受到外地遊客青睞；以及屏菸在整體規劃容納不同族群文化與現代藝術的博物館群，這兩處歷史建築活化的藝文場域皆由縣府主導營運管理，也期待日後雙方在城市文化治理可以進一步交流。