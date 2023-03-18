6旬婦身體疼痛難耐　里港警開道護送就醫…40分路程15分抵達

▲里港警分局鹽埔分駐所巡佐邱皓暉、警員郭育彰及陳海涵開道護送婦人就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉李姓婦人，於(16)日傍晚突感身體極度疼痛難耐，兒子及丈夫焦急要載送她至屏東市基督教醫院就醫，但時值下班交通尖峰時間，車流量大，緊急向里港警分局鹽埔分駐所尋求協助。警方為爭取治療黃金時間，沿途開啟警示燈及警鳴器協助開道，將原約40分鐘的車程縮短為 15分鐘，順利將她護送到醫院，經就醫目前狀況穩定，讓家屬很感激。

前(16)日下午18時15分，二名男子急奔里港警分局鹽埔分駐所求助，兒子向警方表示母親當日至醫院就醫，返家後身體突抽筋極度疼痛難耐，遂急奔鹽墦分駐所請求警方協助開道就醫。

巡佐邱皓暉、警員郭育彰及陳海涵見狀況緊急，為免耽誤治療黃金時間，立即駕駛巡邏車並沿途開啟警示燈及警鳴器協助開道，於18時30分平安抵達屏東基督教醫院急診室救治。員警後續關懷她病況，目前一切均穩定。

里港警分局分局長何明祥肯定鹽埔分駐所邱員等3人視民眾生命安全及身體健康於首位，見婦人身體疼痛難耐有即刻就醫需求，火速協助開道，表現殊值嘉勉。但警車畢竟無救護設備，呼籲民眾如遇緊急狀況仍應撥打119通知救護車，才能得到更妥善的照護。