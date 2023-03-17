醫突收1物「被迫停診20分鐘」　真相怒了！嘆：外面有重症病患在等

▲蘇一峰花20分鐘處理投訴，也對病人感到抱歉。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



網搜小組／劉維榛報導

醫療糾紛多，但面對無聊的匿名投訴，醫師仍只能放下看診病患，要以最快速回覆公文！北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，近日收到一件紅色公文，裡面是匿名的無聊投訴，當下他只能暫停看診，花20分鐘以最速件回覆，也因此耽誤外面病患的時間，且還有一名重症患者在外面苦等。

醫師蘇一峰在粉專透露，若收到民眾的任何投訴，醫院要醫師以最速件來處理，而他本周進行看診時，突然收到紅色外皮的公文，「當下我只好放下門診的病人，花了20分鐘處理」，同時外面有10多位病患坐在外面苦等。

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蘇一峰繼續說道，「最可惡的是當天還有一位門診重症患者，看診之後直接轉到急診處理」，無奈也是讓對方多等了20分鐘才看到診。

對此，蘇一峰喊話，無理匿名投訴不只騷擾他，更大大的損害看診病人的權益，重症病人的治療也因此受影響。

底下網友也砲翻，「人在做天在看，無理取鬧的行為」、「匿名檢舉的根本完全不需理會」、「意識形態投訴文，根本不該受理」、「曾經有美國朋友說...這種（匿名投訴）在美國好像都是看過直接丟掉」、「我也曾經被匿名檢舉害我失去工作，真心覺得匿名投訴的人都該死，害人不淺」、「報警吧！讓大家知道是誰」。

事後，蘇一峰也補充回應，到醫院就醫病人的投訴，立即處理馬上改善，他非常同意，但這種網路匿名無理持續投訴，上面的機關可以擋下來，「當老闆要保護自己的員工好嗎？」