超商獨家！春水堂x小美「2款聯名雪糕」來了　吃得到珍珠、奶蓋

▲7-11獨家開賣「春水堂x小美2款聯名雪糕」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱就要吃冰！就有超商將春水堂2款人氣飲品變成雪糕，一口咬下能吃到珍珠、奶蓋，口感療癒到不行，同步還有獨家「糖塊冰淇淋」，超濃鮮乳冰淇淋加了焦糖粒，又濃又香甜，且自3/22起，指定單項冰品可享「任選2件8折、5件75折」。

7-11這次找來小美冰淇淋與春水堂合作，獨家打造「珍珠奶茶脆皮雪糕」與「玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」，前者一口咬下會先吃到超濃奶茶香，接著是Q彈的珍珠，每口都充滿幸福感，而後者則能吃到濃韻奶蓋的口感，還帶有淡淡的玫瑰香。

▲▼「珍珠奶茶脆皮雪糕」（上圖）吃得到珍珠；「玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」（下圖）最上層有超濃奶蓋。



喜歡濃郁口感的你也絕對不能錯過獨家新品「蘇格蘭Mackie’s糖塊冰淇淋」，使用當地新鮮乳源製成，濃郁鮮乳搭配甜蜜焦糖粒，又濃又香甜；為慶祝新品上市，7-11將在3/22起至4/18止推出優惠，指定單項冰品可享「任選2件8折、5件75折」。

▲「蘇格蘭Mackie’s糖塊冰淇淋」濃郁香甜。（圖／記者周姈姈攝）

亞尼克即日起至3/31祭出「生乳捲買1送1」優惠，只要是3月份壽星生日當天憑身分證於門市即可享「買喬克魔粒生乳捲1條送原味生乳捲1條」，各門市每日限量10名。

官網加碼也推3月壽星「買1送1」活動，凡是3月份壽星於「3月壽星專區」買喬克魔粒生乳捲1條，結帳時就會匯入「原味生乳捲1條生日禮券」，同樣直接免費多吃1條生乳捲，小確幸快收。

▲3月壽星只要買買喬克魔粒生乳捲1條就送原味生乳捲1條。（圖／亞尼克提供）