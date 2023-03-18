　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商獨家！春水堂x小美「2款聯名雪糕」來了　吃得到珍珠、奶蓋

▲▼7-11獨家開賣小美x春水堂雪糕、蘇格蘭Mackie’s糖塊冰淇淋。（圖／7-11提供、記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣「春水堂x小美2款聯名雪糕」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱就要吃冰！就有超商將春水堂2款人氣飲品變成雪糕，一口咬下能吃到珍珠、奶蓋，口感療癒到不行，同步還有獨家「糖塊冰淇淋」，超濃鮮乳冰淇淋加了焦糖粒，又濃又香甜，且自3/22起，指定單項冰品可享「任選2件8折、5件75折」。

7-11這次找來小美冰淇淋與春水堂合作，獨家打造「珍珠奶茶脆皮雪糕」與「玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」，前者一口咬下會先吃到超濃奶茶香，接著是Q彈的珍珠，每口都充滿幸福感，而後者則能吃到濃韻奶蓋的口感，還帶有淡淡的玫瑰香。

▲▼7-11獨家開賣小美x春水堂雪糕、蘇格蘭Mackie’s糖塊冰淇淋。（圖／7-11提供、記者周姈姈攝）

▲▼「珍珠奶茶脆皮雪糕」（上圖）吃得到珍珠；「玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」（下圖）最上層有超濃奶蓋。

▲▼7-11獨家開賣小美x春水堂雪糕、蘇格蘭Mackie’s糖塊冰淇淋。（圖／7-11提供、記者周姈姈攝）

喜歡濃郁口感的你也絕對不能錯過獨家新品「蘇格蘭Mackie’s糖塊冰淇淋」，使用當地新鮮乳源製成，濃郁鮮乳搭配甜蜜焦糖粒，又濃又香甜；為慶祝新品上市，7-11將在3/22起至4/18止推出優惠，指定單項冰品可享「任選2件8折、5件75折」。

▲▼7-11獨家開賣小美x春水堂雪糕、蘇格蘭Mackie’s糖塊冰淇淋。（圖／7-11提供、記者周姈姈攝）

▲「蘇格蘭Mackie’s糖塊冰淇淋」濃郁香甜。（圖／記者周姈姈攝）

亞尼克即日起至3/31祭出「生乳捲買1送1」優惠，只要是3月份壽星生日當天憑身分證於門市即可享「買喬克魔粒生乳捲1條送原味生乳捲1條」，各門市每日限量10名。

官網加碼也推3月壽星「買1送1」活動，凡是3月份壽星於「3月壽星專區」買喬克魔粒生乳捲1條，結帳時就會匯入「原味生乳捲1條生日禮券」，同樣直接免費多吃1條生乳捲，小確幸快收。

▲▼亞尼克原味生乳捲。（圖／亞尼克提供）

▲3月壽星只要買買喬克魔粒生乳捲1條就送原味生乳捲1條。（圖／亞尼克提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
BLACKPINK門票「綁Gogoro不拆賣」　粉絲急喊要！
通緝二膽兵！警衝老家　大伯怒譙：都亂講話
快訊／BLACKPINK到台灣了！　畫面曝光
一整排黃牛！　BLACKPINK粉絲掏錢買爆
快訊／BLACKPINK粉絲包圍小港機場！　最新畫面曝
快訊／國民黨宣布！　選策會即刻中止

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商獨家！春水堂x小美「2款聯名雪糕」來了　吃得到珍珠、奶蓋

怎麼捨得吃！超商超Ｑ「柯基屁屁麵包」　咬下是巧克力、芋泥餡

ONE BOY最新代言人鬼鬼吳映潔　品牌「踩屎感」居家戶外兩用防滑拖鞋全新繽紛登場

漢堡王「超省餐」只要109元「嗶卡」再送雞塊！高CP值起司烤牛堡讓網直呼：給過

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了　還有咖啡買4送2

裡面裝的不是油！超Q大油桶打開是「滿滿脆米球」　超商獨家開賣

只有5天！　超商「飯糰、包子下殺第2件6折吃」

開喝了！　超商「大杯特濃美式買1送1」連喝3天

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

Airpods掉水溝！妹子出招　花46元自製道具成功救回

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

BLACKPINK要開唱了！快來複習經典歌　破20項世界紀錄…Lisa成「亞洲第一」

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

張育成中職熱身賽開球！　聽全場喊永遠忠誠：很感動

超商獨家！春水堂x小美「2款聯名雪糕」來了　吃得到珍珠、奶蓋

怎麼捨得吃！超商超Ｑ「柯基屁屁麵包」　咬下是巧克力、芋泥餡

ONE BOY最新代言人鬼鬼吳映潔　品牌「踩屎感」居家戶外兩用防滑拖鞋全新繽紛登場

漢堡王「超省餐」只要109元「嗶卡」再送雞塊！高CP值起司烤牛堡讓網直呼：給過

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了　還有咖啡買4送2

裡面裝的不是油！超Q大油桶打開是「滿滿脆米球」　超商獨家開賣

只有5天！　超商「飯糰、包子下殺第2件6折吃」

開喝了！　超商「大杯特濃美式買1送1」連喝3天

阿姨級女車手扮醫生騙人　竟建議上游...用「這張高顏值照」必成功

選策會風暴紛擾不休　李四川發勸世文：樹一個敵人多一道坎

賴清德競逐2024總統大位　鄭文燦：台灣面對未來挑戰最好的選擇

新竹329檔期量縮逾3成　在地沒貨可買轉向它

豐原人私藏的排骨麵店！湯頭清爽不油膩、肉排麵超大塊一份

如同家溫暖！東森寵物推「度假Villa風」毛孩住宿　7款主題房萌翻

BamBam澄清「非不婚主義」　做到這1點才考慮結婚

普丁真的會被逮捕？　俄羅斯戰爭罪6大QA一次看

國民黨認同度狂跌8.5百分點！　蔣萬安、侯友宜「無難事」：加倍努力

電價漲幅11%　鄭文燦：已讓衝擊降到最低

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

消費熱門新聞

賣場開賣超佛60元排骨便當！

速食店「炸雞買1送6」爽吃1個月

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天！

漢堡王「109超省餐」嗶卡再送雞塊！

全聯「春遊祭祖」商品5折起！

補班日能量補給建議！

賣場驚見日本巨大純米瓶

超商「2大咖啡買1送1」連喝4天

超商超Q「柯基屁屁麵包」咬下爆餡

超商獨賣！油桶打開是「滿滿脆米球」

好市多頻傳年費要漲！業者回應了

閏月母添壽！超商開賣6款豬腳禮盒

更多熱門

相關新聞

超商超Q「柯基屁屁麵包」咬下爆餡

超商超Q「柯基屁屁麵包」咬下爆餡

柯基控們快看！柯基有著敏捷的小短腿以及胖胖的屁屁，走起路搖搖擺擺超可愛，而現在就有超商將柯基屁屁幻化成可愛又好吃的麵包，即日起開放預購，柯基屁屁咬下是巧克力、芋泥餡，每口都充滿幸福滋味；不僅如此，超商也將於3/22起開賣一系列海島勝地限定零食，通通都要吃。

高雄市青年局推薦這2家特色餐廳

高雄市青年局推薦這2家特色餐廳

超Q「迷你小龜杯」來了！

超Q「迷你小龜杯」來了！

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了

超商獨賣！油桶打開是「滿滿脆米球」

超商獨賣！油桶打開是「滿滿脆米球」

關鍵字：

美食雲超商優惠超商新品冰品

讀者迴響

熱門新聞

被Keanna爆約砲「ØZI忍1年直球回應了」！

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

BLACKPINK終於出發！Lisa包緊緊比愛心　大方給韓媒拍

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

即／普丁被通緝！國際法院怒了

被爆是炒飯妹幕後推手！AV導演遛完狗家門前遭毆

蘿莉塔在父親告別式上槓小三：野女人就是她

25歲女開車撞勞斯萊斯　初估維修費250萬

網紅包廂性侵19歲醉女！他開直播目睹竟離開

媽媽偷賣女兒「3張BLACKPINK門票」：壞人我來做！

第1名是她　花2萬買BLACKPINK周邊

撞勞斯萊斯要修250萬　女車主徬徨畫面曝光

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

賣場開賣超佛60元排骨便當！

更多

最夯影音

更多
輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗
二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面