限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了　還有咖啡買4送2

▲7-11推出超殺「5元綠茶」，近6500間門市限時限量開賣。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／台北報導

快趁便宜囤貨了！繼5元奶茶之後，超商再度推出超便宜「5元綠茶」，即日起限時3天於近6500間門市限量開賣；另外還有「指定咖啡飲品買4送2」，品項有美式、拿鐵、冰燕麥拿鐵等，咖啡控一定要把握機會。

7-11近6500間門市開賣最新「iseLect經典綠茶TP300(6入組) 」，還自即日起至3/19推出超殺優惠，原價1組60元，現在下殺銅板價30元，等於每入只要5元，超級便宜。

▲7-11推出「指定咖啡飲品買4送2」優惠。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「指定咖啡飲品買4送2」，即日起至3/24止，優惠品項有CITY CAFE特大美式（每日限量）、CITY CAFE特大拿鐵、CITY TEA四季純奶青／經典純奶茶（任選）、CITY PRIMA精品美式、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵／CITY TEA大杯冰燕麥奶茶／CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶（任選）。

亞尼克即日起至3/31祭出「生乳捲買1送1」優惠，只要是3月份壽星生日當天憑身分證於門市即可享「買喬克魔粒生乳捲1條送原味生乳捲1條」，各門市每日限量10名。

官網加碼也推3月壽星「買1送1」活動，凡是3月份壽星於「3月壽星專區」買喬克魔粒生乳捲1條，結帳時就會匯入「原味生乳捲1條生日禮券」，同樣直接免費多吃1條生乳捲，小確幸快收。

▲3月壽星只要買買喬克魔粒生乳捲1條就送原味生乳捲1條。（圖／亞尼克提供）