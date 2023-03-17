　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了　還有咖啡買4送2

▲▼2021 7-11跨年狀況。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11推出超殺「5元綠茶」，近6500間門市限時限量開賣。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／台北報導

快趁便宜囤貨了！繼5元奶茶之後，超商再度推出超便宜「5元綠茶」，即日起限時3天於近6500間門市限量開賣；另外還有「指定咖啡飲品買4送2」，品項有美式、拿鐵、冰燕麥拿鐵等，咖啡控一定要把握機會。

7-11近6500間門市開賣最新「iseLect經典綠茶TP300(6入組) 」，還自即日起至3/19推出超殺優惠，原價1組60元，現在下殺銅板價30元，等於每入只要5元，超級便宜。

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11推出「指定咖啡飲品買4送2」優惠。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「指定咖啡飲品買4送2」，即日起至3/24止，優惠品項有CITY CAFE特大美式（每日限量）、CITY CAFE特大拿鐵、CITY TEA四季純奶青／經典純奶茶（任選）、CITY PRIMA精品美式、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵／CITY TEA大杯冰燕麥奶茶／CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶（任選）。

亞尼克即日起至3/31祭出「生乳捲買1送1」優惠，只要是3月份壽星生日當天憑身分證於門市即可享「買喬克魔粒生乳捲1條送原味生乳捲1條」，各門市每日限量10名。

官網加碼也推3月壽星「買1送1」活動，凡是3月份壽星於「3月壽星專區」買喬克魔粒生乳捲1條，結帳時就會匯入「原味生乳捲1條生日禮券」，同樣直接免費多吃1條生乳捲，小確幸快收。

▲▼亞尼克原味生乳捲。（圖／亞尼克提供）

▲3月壽星只要買買喬克魔粒生乳捲1條就送原味生乳捲1條。（圖／亞尼克提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
知名水餃店3月底歇業　在地人洗版：天啊
樂天桃猿「1動作」讓李多慧點頭！　她感動揭內幕
「手指甲角度」藏致命危機　24歲男「心臟破洞」險死
確診下周免隔離　快篩陽怎麼請假？勞動部解釋
星宇航空道歉！　3/26-5/6多航班停飛
「炒飯正妹」小吃店慘了！　警方開罰
快訊／忠孝東路鷹架崩毀！　工人「12F墜6F」卡空中命危
快訊／中信兄弟啦啦隊3女孩離隊！　前小龍女加入

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漢堡王「超省餐」只要109元「嗶卡」再送雞塊！高CP值起司烤牛堡讓網直呼：給過

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了　還有咖啡買4送2

裡面裝的不是油！超Q大油桶打開是「滿滿脆米球」　超商獨家開賣

只有5天！　超商「飯糰、包子下殺第2件6折吃」

開喝了！　超商「大杯特濃美式買1送1」連喝3天

CP值爆表！賣場悄賣「60元比臉大排骨便當」　1周限量8000個

超商獨家「迪士尼限量周邊」！米奇造型背包超Q　還有小熊維尼茶壺

補貨了！紙品大賞抗漲　春風、得意、五月花推限時3天破盤價

全聯5折來了！搶攻春遊祭祖商機零食下殺　還抽熱氣球雙人體驗

5年漲價期限到！好市多頻傳「年費要漲」　台灣業者回應了

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

貓咪頭朝下倒掛卡車頭　司機狂追趕按喇叭提醒

漢堡王「超省餐」只要109元「嗶卡」再送雞塊！高CP值起司烤牛堡讓網直呼：給過

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了　還有咖啡買4送2

裡面裝的不是油！超Q大油桶打開是「滿滿脆米球」　超商獨家開賣

只有5天！　超商「飯糰、包子下殺第2件6折吃」

開喝了！　超商「大杯特濃美式買1送1」連喝3天

CP值爆表！賣場悄賣「60元比臉大排骨便當」　1周限量8000個

超商獨家「迪士尼限量周邊」！米奇造型背包超Q　還有小熊維尼茶壺

補貨了！紙品大賞抗漲　春風、得意、五月花推限時3天破盤價

全聯5折來了！搶攻春遊祭祖商機零食下殺　還抽熱氣球雙人體驗

5年漲價期限到！好市多頻傳「年費要漲」　台灣業者回應了

男網紅自爆遭電視台編導性騷！被騙脫衣貼身摸…撲倒強上「那一刻很無助」

選策會成員引發爭議　「非必要單位」謝龍介：有爭議就擱置

孫芸芸、楊紫瓊新歡！BOTTEGA VENETA「黃銅繩結包」手提肩背都時髦

直擊／BLACKPINK高雄開唱「4種班機版本」瘋傳　粉絲鎮守小港機場

他合影「渣男保時捷」炫耀被車主打臉　棍棒怒砸5百萬超跑洩憤

新莊人愛店！知名水餃店3月底歇業　在地人震驚洗版：天啊

5個親子關係提升秘訣　親職專家：高品質陪伴是關鍵

正隆去年毛利率下滑至17％　總座：審慎期待下半年景氣回溫

台南Josh搭機巧遇「台21歲經典國手」　網嚇壞：生涯重大危機

蔡小虎身體不適緊急取消記者會　「全身冒驚悚紅斑」超慘後遺症曝

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

消費熱門新聞

賣場開賣超佛60元排骨便當！

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天！

速食店「炸雞買1送6」爽吃1個月

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了

全聯「春遊祭祖」商品5折起！

補班日能量補給建議！

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

超商獨賣！油桶打開是「滿滿脆米球」

超商大杯特濃美式買1送1連喝3天

只有8天！超商咖啡飲品「買4送2」

閏月母添壽！超商開賣6款豬腳禮盒

賣場驚見日本巨大純米瓶

超商「2大咖啡買1送1」連喝4天

美式賣場這一尿布驚見大降價

更多熱門

相關新聞

超商獨賣！油桶打開是「滿滿脆米球」

超商獨賣！油桶打開是「滿滿脆米球」

裡面裝的真的不是油！就有超商找來老字號大成油品以及新品牌吉福雞舖，聯手打造獨家超Q「油桶脆米球」，經典的大成油桶裡裝的是滿滿的雞汁風味脆米球，且還是獨立小包裝，方便與親友分享一起吃，即日起開放預購，零食控一定要搶買。

新北新莊地區海鮮蒸氣鍋4月優惠

新北新莊地區海鮮蒸氣鍋4月優惠

賣場開賣超佛60元排骨便當！

賣場開賣超佛60元排骨便當！

芳珍蔬食台南金華店開幕送酸辣湯

芳珍蔬食台南金華店開幕送酸辣湯

199元20種抹茶甜點吃到飽

199元20種抹茶甜點吃到飽

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠飲料優惠

讀者迴響

熱門新聞

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面