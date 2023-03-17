裡面裝的不是油！超Q大油桶打開是「滿滿脆米球」　超商獨家開賣

▲7-11獨家開賣「大成x吉福雞汁脆米球分享桶」，即日起開放預購。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

裡面裝的真的不是油！就有超商找來老字號大成油品以及新品牌吉福雞舖，聯手打造獨家超Q「油桶脆米球」，經典的大成油桶裡裝的是滿滿的雞汁風味脆米球，且還是獨立小包裝，方便與親友分享一起吃，即日起開放預購，零食控一定要搶買。

7-11繼去年推出虹牌油漆與金山名店藷童瑤聯名的「三色芋薯片」掀起熱潮，今年再添新作，即日起於預購開賣獨家「大成x吉福雞汁脆米球分享桶」，以人人熟悉的大成油桶造型為包裝，內裝口感酥脆、鹹香涮嘴的雞汁風味脆米球。

▲包裝是經典大成油桶造型，可愛又吸睛。



▲雞汁風味脆米球口感酥脆、鹹香涮嘴。



另外，7-11也以「春賞花之旅」為主軸，推出零食、糖果、飲料等一系列新品，首推日本原裝進口「牛奶／香蕉蛋糕」，還找來艾絲樂小兔聯名打造超Q包裝，可愛又好吃，且自即日起至4/4止，可享購買第2件省100元，等於買2包共20入299元，平均每塊蛋糕只要15元。

▲7-11還引進日本超人氣牛奶／香蕉蛋糕，包裝是超可愛的艾絲樂小兔，每包有10小塊蛋糕。

▲麥當勞超QBT21限定包裝來了 。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞找來LINE FRIENDS超人氣卡通IP「BT21」合作推出全新6款限定包裝，每一款通通能看到8角色的可愛身影，包括Koya、RJ、Mang、COOKY、Shooky、Chimmy、TATA及Van，搭配可愛星球、星星點綴，超級欠拍，BT21限定包裝有「經典甜辣韓風炸雞腿外盒2款」、「麥當勞分享盒2款」、「中杯冷飲杯」及「外帶紙袋」，即日起至4/18限時換新。