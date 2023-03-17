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怎麼捨得吃！超商超Ｑ「柯基屁屁麵包」　咬下是巧克力、芋泥餡

▲▼超商開賣柯基屁屁麵包、異國零食新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11開賣超Q「柯基屁屁麵包」，即日起開放預購。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

柯基控們快看！柯基有著敏捷的小短腿以及胖胖的屁屁，走起路搖搖擺擺超可愛，而現在就有超商將柯基屁屁幻化成可愛又好吃的麵包，即日起開放預購，柯基屁屁咬下是巧克力、芋泥餡，每口都充滿幸福滋味；不僅如此，超商也將於3/22起開賣一系列海島勝地限定零食，通通都要吃。

7-11預購推出超療癒新品「柯基屁屁麵包」，以手工捏出柯基黃、白相間的屁屁麵包造型，再灌入巧克力與芋泥餡，1包4入能一次吃到雙口味，超級幸福。

▲▼超商開賣柯基屁屁麵包、異國零食新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「柯基屁屁麵包」咬下是巧克力、芋泥餡。

另外，7-11門市也將開賣日、韓、泰、菲律賓等6海島勝地限定商品，3/22起至4/18止，首推日本沖繩限定黑糖脆餅，產地紅糖撒上椒鹽鹹脆爽口，還有使用韓國濟州島特有石頭爺爺為元素製成的造型軟糖，能嚐到酸甜蜜柑口味，以及Q彈咀嚼系濟州Boorabong吸吸蒟蒻果凍，使用在地漢拏橘製成，冰鎮吃更過癮。

▲▼超商開賣柯基屁屁麵包、異國零食新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11門市將在3/22起開賣日、韓、泰、菲律賓等6海島勝地限定零食。

▲▼麥當勞「草莓優格雙餡派」、「OREO草莓冰炫風」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞推出2款全新草莓限定甜點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

麥當勞全新2款粉紅系甜點來了，首推香氣十足的「草莓優格雙餡派」，不僅以粉紅色派皮，大口咬下裡頭是滑順優格結合草莓果醬，口感酸甜好吃，而「OREO草莓冰炫風」則是選用奶香冰淇淋鋪底，搭配OREO餅乾脆片、草莓果醬，每一口都能吃到巧克力尬草莓的滋味，即日起於全門市上市，期間限定、售完為止。

▲▼麥當勞「草莓優格雙餡派」、「OREO草莓冰炫風」。（圖／記者蕭筠攝）

▲草莓優格雙餡派口感酸甜好吃。

▲▼麥當勞「草莓優格雙餡派」、「OREO草莓冰炫風」。（圖／記者蕭筠攝）

▲OREO草莓冰炫風也是全新登場。

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