手指甲「這角度」藏致命危機　24歲男「心臟破洞」釀細茵侵腦險死

記者游瓊華／台中報導

一名24歲男子日前在寢室被室友發現昏迷不醒，室友趕緊叫救護車將人送急診醫治，檢查赫然發現男子腦部有膿瘍併水腦，經緊急手術清除腦內膿瘍才恢復意識。值得注意的是，醫師在男子胸口發現開刀痕跡，研判男子曾進行心臟手術，加上手指末端鼓脹，呈現「杵狀指」，一查果然發現男子先天心臟破洞，導致血液逆流，細菌進而入侵腦部，所幸經即時搶救才救回一命。

▲醫師發現，男子手指頭鼓脹，是杵狀指，是缺氧的徵兆之一。（圖／中國附醫提供，下同）



[廣告]請繼續往下閱讀...

中國醫藥大學兒童醫院結構與先天性心臟病及超音波中心副院長謝凱生教授則解釋，「杵狀指」是手指指甲床角度大於180度，紅血球增生症以及動脈血氣體分析飽和度不足，就是長期缺氧造成。

▲檢查發現男子左腦有腦膿瘍併水腦，會造成對側運動功能受損，由於左腦主管語言，口說理解能力亦會受影響。



另外，謝凱生提到，國內腦膿瘍好發60歲以上男性，後遺症包括反覆阻塞性水腦、神經功能喪失、癲癇發作，嚴重者甚至死亡，年輕人出現腦膿瘍非常罕見，臨床上多半與先天結構心臟病有關。

▲戴以信指出，病患因心房中隔缺損合併右到左分流，致長期慢性缺氧，右心房的缺氧血逆流進左心房。（圖／記者游瓊華攝）

中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科醫師戴以信指出，病患有先天性心臟疾病，兒時曾開刀過，後續沒追蹤，昏迷之前就已經出現頭暈、平衡感差、嗜睡、手腳無力、發燒以及杵狀指，都是心房中隔缺損徵兆。

戴以信進一步表示，病患因心房中隔缺損合併右到左分流，致長期慢性缺氧，右心房的缺氧血逆流進左心房，一旦身體有化膿感染，細菌直接由心臟「破洞」進到動脈系統大舉侵入腦部，造成腦膿瘍再併發水腦，幸好經緊急手術清除腦內膿瘍，再由兒童醫院心臟專家團隊以經心導管心手術，關閉心臟破洞，病患術後恢復良好。