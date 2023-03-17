「把拔馬麻在哪裡」2歲萌娃迷路找家　鳳山警蹲地暖問化身奶爸

記者吳奕靖、蔡怡萍／高雄報導

高雄市鳳山區有民眾15日在馬路旁，發現一名小女童呆站著，身邊沒有任何大人，也講不出家裡地址與名字，只好請警方協助，員警蹲低並耐心地詢問「把拔馬麻在哪裡？」但年僅2歲的女童只用奶音唸著「把拔馬麻回去了」，幸好後來一名家長急急忙忙過來表示「這是他們的小女兒」，才終於將女童平安交給鬆了一口氣的家長。

▲高雄2歲女童在大馬路上獨自呆站，警方蹲低身體溫柔協助女童尋找爸爸媽媽。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



鳳山分局文山所副所長陳政儀、警員呂昱宏、趙崇佑、史宗展於3月15日執行巡邏勤務時，在15時許接獲通報於鳳山區文濱路有兒童疑似走失，獲報後警方立即前往。



現場熱心民眾向警方表示，要牽車時發現小女童呆站在路邊，卻沒大人陪同，上前詢問後發現女童似乎跟家人走失了，這才趕緊向警方求助，問她住哪只說「我住這裡」，警了解後隨即關心年僅2歲的女童：「妹妹~你叫什麼名字？妳把拔馬麻咧？」只見女童把玩著手中玩具、童言童語地說：「那個…把拔馬麻都回去了…」



警方發現女童年紀小無法清楚表達，但女童一直比著某個方向，於是跟女童說：「那妳帶我們去找把拔馬麻好不好？」警方即牽著女童朝她所指之方向前進。但女童卻在半路遲疑了，於是停下腳步，小小腦袋瓜似乎思考著什麼事情般，警再度與女童對話，試著從中獲取一些蛛絲馬跡。

▲▼幸好後來女童父母牽著大女兒急忙出現，將女童領回，並感謝員警幫忙。



突然，不遠處一名男子牽著小孩朝警方快步走來，警立即上前詢問，吳姓男子表示該女童是他的小女兒，剛剛在親子餐廳吃完飯結帳時，一回頭小女兒竟然不見，他跟妻子緊張地到處分頭找，剛好看到警方在現場，再猛然一看站在警方身邊的竟是自己的孩子，心中的大石頭終於放下。



副所長陳政儀遂於現場與吳氏夫婦查證相關身分資料後特別叮囑，外出時一定要將孩子顧好，否則一時的大意可能會觸犯兒少保護相關法則，務必留意。吳氏夫婦向警方表示了解並會加強留意，同時感謝警方的暖心協助與關懷。