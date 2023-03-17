跳蚤市場古玩攤擁槍掩護販毒　警調攻堅赫見大麻被剪碎沖馬桶

記者黃哲民／台北報導

調查局高雄市調查處去年（2022年）8月間執行九合一公職大選前掃蕩槍毒專案，查獲從事毒品交易的幫派分子擁槍自重，經報請高雄地檢署指揮、會同警方攻堅搜索，共扣得衝鋒槍等5把改造長短槍、200多發子彈和大批毒品，到案4嫌日前已被起訴，檢警調今共同召開記者會展示查緝成果，宣示打擊不法的決心。

▲檢警調破獲高雄鼓山幫派分子涉嫌販毒擁槍，今（17日）召開聯合記者會展示查緝成果。（圖／調查局提供）

本案被查獲的4名黑幫分子，是高雄鼓山、鹽埕一帶的角頭成員，平時在當地內惟跳蚤市場內擺攤賣古玩，私下掩護交易毒品咖啡包，高雄市調查處去年執行選前掃蕩槍毒專案，獲報監控，發現4嫌害怕賣毒遭到黑吃黑，所以擁槍自重，但在大選期間可能成為治安變數。

▲▼檢警調破獲高雄鼓山幫派分子涉嫌販毒擁槍，扣得5把改造長短槍械。（圖／調查局提供）

高雄市調查處報請高雄地檢署指揮，與高雄市警局刑警大隊等單位共組專案小組偵辦，察覺4嫌購買加熱電扇、培養土與肥料等器具回家，有偷種大麻的跡象，去年8月檢警調攻堅搜索，扣得5把改造槍械，包括霰彈槍與衝鋒槍各1把、手槍3把，另有200多發制式霰彈、達姆彈、穿甲彈與手槍子彈。

▲檢警調破獲高雄鼓山幫派分子涉嫌販毒擁槍，扣得200多發制式子彈，包含霰彈、達姆彈等。（圖／調查局提供）

不料其中1名女嫌趁著警調剛攻進1樓的混亂，溜到2樓搶快拔光屋內20盆大麻枝葉，用剪刀剪碎丟進馬桶沖掉，警調慢了一步，將手裡還握著剪刀的女嫌壓制送辦，現場另查獲341包毒品咖啡包與80萬元現金，化驗毒品成分含有甲基卡西酮，屬於中樞神經興奮劑。

▲檢警調破獲高雄鼓山幫派分子涉嫌販毒擁槍，扣得341包毒品咖啡包。（圖／調查局提供）

檢方密集溯源偵辦數月，本月（3月）起訴4嫌涉犯《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，建請法官從重量刑，檢警調今（17日）共同召開記者會展示查緝成果，高雄地檢署檢察長洪信佑、調查局長王俊力和高雄市警局副局長葉超鴻到場肯定辦案人員辛勞、成功阻斷毒品流入市場、槍械與暴力介入選舉，並宣示打擊不法的決心。