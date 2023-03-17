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社會 社會焦點 保障人權

他合影「渣男保時捷」炫耀被車主打臉　棍棒怒砸5百萬超跑洩憤

記者邱中岳／台北報導

信義分局五分埔派出所在15日上午9時許接獲報案，1台保時捷718GTS，在忠孝東路5段423巷旁遭人毀損後照鏡以及多處車身，車牌還被人拔走，事後發現原來嫌犯拍照炫耀被車主打臉，才會狹怨報復持棍棒狠砸5百萬保時捷。

警方調查，林姓男子在13日拍下與1台車尾貼有「渣男」的保時捷718GTS合照，並把照片上傳網路，28歲楊姓車主經由友人告知後，立刻以臉書私訊揭穿林姓男子，林男惱羞成怒，在15日上午持棍棒前往砸毀保時捷。

▲▼林男與「渣男保時捷」合影炫耀，被戳破打臉不爽砸車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林男與「渣男保時捷」合影炫耀，被戳破打臉不爽砸車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼林男與「渣男保時捷」合影炫耀，被戳破打臉不爽砸車。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男利用棍棒砸毀保時捷後照鏡、車身也有多處損毀受傷，且還將車牌拔走丟棄，楊姓車主發現後報警，並提出毀損、竊盜等告訴，警方立刻調閱監視器鎖定住在附近的林姓男子。

林男到案後供稱，因為在網路上與楊男有口角衝突，所以才會砸車洩憤，也坦承砸車、拔走車牌的行為，警方訊後也依照竊盜、毀損等罪嫌將林男送辦。

▲▼林男與「渣男保時捷」合影炫耀，被戳破打臉不爽砸車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林男貼臉書炫耀保時捷跑車，慘被打臉竟砸車洩憤。（圖／記者邱中岳翻攝

據悉，這台保時捷718718GTS，價格從4百萬起跳，依照選配有不同的價格，最貴選配可以達5百萬元左右，自然進氣、水平對臥6缸以及4.0升的大排量，讓許多車主著迷，且0至100加速只要4.7秒，最快極速可達每小時285公里。

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