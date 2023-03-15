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社會 社會焦點 保障人權

新北男性侵短裙妹15秒「男友就在旁邊睡」！她哭著發抖：救我

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小美被黃男以手指性侵，哭著搖醒睡在一旁的男友求救。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北一名黃姓男子到汽車旅館參加聚會時，趁機以手指性侵小美（化名）下體得逞。小美被性侵後，嚇得立刻搖醒躺在旁邊的男友求救。對此，新北地院依乘機性交罪判黃男3年6個月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，黃男2022年11月10日晚上10點在堂弟的邀請下，與小美、小美男友共4人到新北某汽車旅館唱歌喝酒。期間，小美不勝酒力與男友到房間內的床上睡著，1小時後突然感覺到有人在摸她的腿，並用手指性侵她的下體長達15秒。

小美哭著搖醒躺在一旁的男友，小聲地說「有人在摸我下面，救我」，並用餘光示意床的左下角。小美男友被搖醒後，立刻起身查看，發現黃男靠在床邊，還把手放在小美的短裙內來回移動，氣得大罵「你會不會太誇張了」。此時，黃男被嚇到立刻起身，請小美男友照顧好小美跟堂弟，轉身便離開汽車旅館。

黃男辯稱，他當時睡覺的地方離床很遠，摸不到小美，當時起來上廁所就離開，但隔天卻被小美、小美男友討要50萬元的和解金，且小美的下體驗傷後並無外傷，懷疑是被仙人跳。

▲房事,啪啪,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黃男認為被小美等人仙人跳。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，黃男的堂弟表示，起初因為雙方認識不想鬧大，小美與小美男友要求黃男在臉書上發道歉文，但黃不肯，後續才會談到和解金額。

新北地院表示，一般遭受性侵害的被害人陰部是否會有傷勢，會與性侵害者所使用的方法而有不同，如插入方式、深淺度均會影響，且每個人體質、傷口恢復癒合速度不同，判斷被害人是否遭受強制性交，陰部傷痕僅屬參考證據之一，然尚非絕對。

新北地院認為，小美指證歷歷，且交互詰問訊及被性侵的過程時，多次啜泣、語帶哽咽，甚至無法陳述，認為黃男滿足自己性慾而不尊重他人身體自主權，且犯後否認犯行、毫無悔意，因此依乘機性交罪判黃男3年6個月有期徒刑，全案可上訴。

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