兒被擄走父急報警　他竟是詐團成員！和22歲辣女雙雙被收押

記者陳雕文、黃資真／新北報導

新北一名張姓男子報案指出，23歲愛兒似欠債被擄走，土城警方獲報後立即出動，順利找到人，未料兒子不是被抓走，而是抓人的詐騙集團成員，且獲利高達470萬元，警方循線再逮到5名共犯，全案依加重詐欺、洗錢防制法、妨害自由等罪嫌移送檢方偵辦，目前張男與朱女遭法院裁定收押獲准。

▲有民眾報案稱兒子疑似欠債被抓走，警方找到張男（黑色短袖）後卻發現是拘禁人的詐騙集團成員。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

土城分局說明，廣福派出所日前接獲老父焦急報案稱，23歲兒子恐在外積欠大筆債務被抓走，至今下落不明，警方立即組成專案小組，順利找到張男，只不過在釐清案情過程中，張男言詞反覆，且陳述內容與常理不符，經由科技偵查後發現，張男本職是媒介他人提供帳戶給詐騙集團，再透過拘禁帳戶開戶被害人，獲利高達470萬元。

▲張男所屬的詐騙集團會每天轉移不同拘禁地點，避免警方查緝。



經深入調查人頭帳戶被害人，他們於2022年12月底至今年1月，由張男媒介後，被拘禁在旅館內，為了避免停留太久被警方發現，每天都會轉移不同拘禁處所。

透過專案小組分析比對相關事證，掌握22歲朱女（下圖）等5名嫌犯，聲請拘票核准後，專案小組於本月14日執行拘提，5名犯嫌到案皆坦承犯行，依加重詐欺、洗錢防制法、妨害自由等案，移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

▲警方循線再逮到朱女（中）等5名共犯，朱女與張男雙雙被裁定收押。