人夫內褲當枕頭！小三視訊自摸嬌喊：想念你的大大　妻崩潰怒吉

▲新北小三偷吃人夫被發現，和正宮簽和解書後，兩人仍持續來往，被正宮怒討2百萬賠償金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名婦人發現丈夫外遇，找小三簽和解書，禁止她再與丈夫聯絡，不然就要賠錢，不料簽約完丈夫和小三仍持續交往，小三不僅大玩視訊、自摸下體挑逗人夫，還傳訊說「想念你的大大」等語，並為人夫懷孕墮胎。人妻見丈夫手機裡儲存海量偷吃煽情訊息和照片，氣得上法院要小三依約賠償200萬元。法官認為小三侵害賠偶權，應依和解書賠償，不過因賠償金過高，判小三應賠80萬元，全案還可上訴。

正宮指控，她與人夫結婚至今3年多，前年9月卻發現丈夫和小三偷情，她找上小三協商後，小三簽立和解書，同意賠償30萬元，最後卻只給5萬元，她也就和小三重新約定降低賠償金到10萬元，只希望小三不要再介入她的婚姻，不然就要賠償200萬元。

正宮表示，隔年5月她查看丈夫手機相片，竟發現兩人仍持續往來，小三還進到她家，身穿睡衣被丈夫從後面環抱，甜蜜在床上拆禮物，還有小三手枕人夫內褲，在她公公床上睡覺的照片。

不只如此，正宮還發現小三上身裸照、口愛照，及小三和人夫玩視訊，撫摸自己下體的截圖，LINE對話更有「寶貝好想你」、「想念你的大大」、「兩點的時候我要說摩鐵303等你」等挑逗訊息，小三還為丈夫懷孕引產，並以此挽回丈夫再照顧她1年，完全違背和解書上的約定，她要向小三求償200萬元。

全案審理時，小三辯稱這些照片及對話紀錄都沒有日期，無法證明是在和解書簽立後發生。不過人夫出庭作證時坦承，他在承攬公共工程時，結識做物流管理的小三，兩人在小三簽立和解書後仍有來往，直到2022年5月才分手。

法官認為，證據顯示小三和人夫已超越普通友誼，且曾懷孕並進行流產手術，已違反和解書約定，審酌小三和人夫共同侵害配偶權，但和解書上並未包含人夫應賠償的違約金，僅向小三求償200萬元，求償金額也過高，判小三只須賠正宮80萬，全案還可上訴。