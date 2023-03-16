響應侯友宜、蔣根煌　新北藍營小雞發起「拒絕黑金」連署

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨昨日公布中央選舉策略會報名單，名單出爐後引發熱議，新北市議長蔣根煌當場不滿，新北市長侯友宜今早也在臉書上表示「拒絕黑金在任何政黨出現...黑金不能復辟，黨要戒之、慎之」。對此，新北市議員呂家愷則在臉書上發起藍營年輕世代一起響應連署，發起「拒絕黑金政治影響政黨正常運作」聲明。

國民黨中常會通過「中央選戰策略會報」由祕書長黃健庭擔任召集人，成員包含現任立委傅崐萁、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、前行政院副祕書長黃敏恭。其中新增台南市前議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順為委員。

名單出爐後引發不滿，侯友宜更在臉書上重批，拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現。國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人。政黨絕對不能因為黑金影響國家的利益，本質如果不能清明，就會為人民所唾棄。政黨所作所為一定要符合人民期待，黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路。

對此，呂家愷表示，國民黨2024希望重返執政，但是黨內很多動作確實有讓人失望的地方，反對黑金，就必須從內部改革開始做起，選策會的決定確實讓人有點失望，也確實需要做些改進、改變。因此他希望響應侯友宜及蔣根煌，在臉書上發起聲明，希望黨中央聽到他們的心聲。

連署提到，「拒絕黑金政治影響政黨正常運作，無論是任何形式，黑金問題必須解決，不應存在任何政黨或國家，更不能綁架民主政黨的運作。我們必須堅定信心，貼近台灣主流民意，回應社會正向期待，走正派清廉的路，國民黨才有更好的未來。連署人 新北市議員 呂家愷」。隨後不少新北藍營議員也一同響應，包含廖先翔、陳偉杰 、江怡臻等人。

