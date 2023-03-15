飼養龜兔有撇步　新北特寵講師到校宣講「愛護動物觀念」

▲新北市動保處特別邀請特寵講師到校宣講愛護動物觀念。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處持續與新北市各國中小學合作，輪派公職獸醫師到校推廣愛護動物生命教育，今年上半年共計65場次，由於飼養犬貓以外特殊寵物也愈發風行，今年有別以往，動保處與台灣兩棲爬蟲動物協會合作推動愛護動物生命課程，特寵講師帶著自身飼養的陸龜、蜥蜴到校，全程與學童進行雙向互動，宣導尊重生命與飼養責任觀念。動保處長楊淑方呼籲民眾，懂牠再養牠，才能成為好飼主。

動保處表示，台灣兩棲爬蟲動物協會洪慶翔講師，具備多種特殊寵物照護經驗，新北市政府動保處今年特別邀請到學校講授犬貓以外之特殊寵物知識，洪慶翔講師也帶著自身飼養的緣翹陸龜、守宮蜥蜴到學校講解課程，讓學童更加體會接觸，了解如何飼養特殊寵物，烏龜有分陸龜、水龜，陸龜以植物類的食物為主，有些龜品種的體積可以長很大，腹甲可大到60公分以上，飼養空間建議為背甲直徑的10倍大，此外陸龜不能飼養在水裡。

▲現場學生反應熱烈，覺得課程十分有趣。

洪慶翔表示，水龜是雜食性動物，水質不佳呈現混濁時，容易引發寄生蟲、黴菌問題，又由於龜類、蜥蜴是冷血性動物，無法自行調節體溫，需準備UVB燈，幫助牠們儲存熱能，以維持身體機能運作；蜥蜴大多是肉食性或雜食性，以昆蟲或小型動物為主食，須提供樹幹供攀爬、休息，也要留意通風，3天泡1次溫水約10分鐘，有助脫皮、清潔身體及補充水分作用。

洪慶翔講師也告訴學童，飼養寵物兔應留意兔腳底無肉墊，需準備專用腳踏墊佈置兔窩，避免寵物兔腳趾受傷，也要注意溫度劇烈變化所造成緊迫。寵物如果吞食毛髮進肚子，容易造成腸胃阻塞，會導致生命危險，課程中學童反應都很熱烈，現場觀看接觸寵物配合互動方式，有效吸引孩童興趣與專注力，並讓良好對待寵物觀念向下紮根。

▲特寵講師全程與孩童做雙向互動，達到宣講效果。

動保處長楊淑方表示，為讓新手飼主快速上手，鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引已公布在「動保處」官網，民眾在飼養寵物前應做足功課，有無能力飼養牠一輩子，是否能提供適當飼養環境，能否有時間帶寵物出去放風，需留意溫度急遽變化、運輸、進入新環境等等造成緊迫，當發現寵物食慾不振時，就要趕快帶至專科動物醫院檢查身體狀況，並定期帶動物至動物醫院做健康檢查。

▲特寵教材提到要注意兔寶保暖。