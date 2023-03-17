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好市多「6萬片拼圖」開箱！超狂畫面曝光　3000人跪了：勇者

▲▼ 。（圖／）

▲拼圖由60個1000片拼圖組成。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

好市多這商品真的超狂！一名網友分享表示，自己購入了要價破2萬、總記有6萬片的「世界地圖」拼圖，預計整個拼完後，將會獲得長約2.44公尺、寬約8.84公尺的成品，吸引近3千人朝聖並激喊「向勇者致敬」、「請收下我的膝蓋骨」。

一名網友近日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享，喊「我…真的下手了」，表示自己買了好市多巨無霸拼圖，這款巨無霸拼圖為世界地圖，完成後長約244公分、寬844公分，重量為34公斤，價格也不斐，一組就破2萬。

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該網友開箱文提到，「6萬片的拼圖拆分成60袋1千片的小包裝，箱子超級重，裡面總共分成三箱」。從原PO曬出的照片可以看出，拼圖用編號分成60包，每個編號都有一張完成圖可以參考。原PO說，裡面沒附拼圖膠水，而且「每個編號連結部分不是平的，如果想要單獨裱框的可能要想一下怎麼弄。」


▲勇者開箱「好市多6萬片拼圖」。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

▲「好市多6萬片拼圖」的開箱文。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

▲勇者開箱「好市多6萬片拼圖」。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

▲原PO曬出其中1000片的完成圖。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出立即引發熱議，近3千名網友按讚，大家紛紛表示，「佩服」、「真有勇氣」、「好猛，可是這拼完要放哪裡展示？」、「期待版主分享完成的那一天」、「真。拼圖勇者 」、「向勇者致敬」、「請收下我的膝蓋骨」。

有人建議，「我覺得可以一圖一頁拼好做成一本立體書，這樣比較不佔空間，也可以翻閱」。原PO則回應，「他一個圖就是1000片耶…應該很難翻頁…XD」。還有網友說「強者出現，真是有夠了不起的，更羨慕的是你家應該很大」，原PO則說，「不…一點都不大，我打算分開裱框處理」。

也有鄉民笑說，「如果拼到最後缺一片應該會想哭」、「真的好想知道全部拼完少了那唯一一片，版主的心情⋯⋯。結果反映給好市多，好市多不嫌事大再免費送你一箱」、「拼完會變傳家之寶」。

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