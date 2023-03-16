　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「好市多1物」降價　他秒囤2盒笑了！會員驚：比特價時還便宜

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多一商品降價，讓會員秒囤兩盒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多東西漲價後，售價就回不去了，有好市多會員卻在賣場中看到降價商品，興奮直呼小確幸、要趁機補貨。不少人也驚呼，「這幾年好像沒看過這麼便宜過」、「難得現在還有東西會降價」、「我家小朋友超愛吃。」還有人猜測是因運費下降，大讚好市多主動調整價格。

有會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，驚喜發現家樂氏玉米片降價，印象先前售價是265還275元，現在的價格則是235元，而且並不是優惠價，讓他開心直呼小確幸「趁機補貨補貨」。可以看到他一拿就是兩盒，省了約60～80元、不無小補。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多調降玉米片售價。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，就有會員也感到詫異，「這幾年好像沒看過這麼便宜過，謝謝分享」、「比特價的時候便宜。」另外，有人則提醒，「之前買錯過，沒有甜，整個哭哭。」

許多網友則心動留言，「超大盒～很划算」、「超愛原味，可以搭配水果優格捏，居然特價了」、「這麼便宜一定要買起來」、「WOW降價了！趕快補貨了」、「萬物齊漲，惟它佛心來著。」不少爸媽也笑了，「耶～家樂氏吃起來！小朋友的愛」、「我家小朋友超愛吃。」

還有會員忍不住比讚好市多，「運費大降，好市多承諾生效」、「運費下降，好市多也跟著降價」、「運費降低了，不減價就是不應該了。」

另外，降價的不只玉米片，日前好市多一款紙尿褲有優惠活動，就有眼尖爸媽發現，跟2022年比起來便宜很多，「以紙尿褲L號來舉例：去年原價1869元、6月特價一箱1729元，現在3月活動折價後是1699元（原價1769元）」，原價就降了100元，再加上折扣省更多，「現場阿姨也說，之前沒這麼優惠過。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
名導爆當爸！　牽小30歲小三「挺孕肚」被拍
快訊／12:28規模4.1地震！　最大震度4級
獨／等不到3歲生日！　罕病兒謙謙走了
16歲少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、駕駛不起訴
快訊／台中商辦大樓墜26樓！　29歲女當場死亡
LIVE／領6千全攻略一次看　母子街頭罰跪內幕！催淚背景曝光
ATM直接領6000！　要「認1貼紙+準備3東西」
快訊／6000怎領？　「登記入帳」4步驟一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發6000元準備登記了！　全場見流程轟爆：直接發很難？

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

快訊／12:28發生規模4.1地震！最大震度4級

台灣農業勞動力老化＋氣候變遷　中研院籲：制訂農業基本法

「好市多1物」降價　他秒囤2盒笑了！會員驚：比特價時還便宜

口服抗病毒藥可降3成長新冠！僅4成確診使用　感染醫提解方

獨／等不到3歲生日！罕病兒謙謙走了 　網友淚送「至少來過這世界」

張育成一戰成名　IG粉絲數「2萬→9.5萬人」！衝上台灣棒球員第1名

全中運出包「選手受傷、跆拳踢到半夜」　教育部：場館下周總體檢

天氣「乾濕穿插」今雨區增！冷高壓周末南下　白天秒降5度

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

普發6000元準備登記了！　全場見流程轟爆：直接發很難？

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

快訊／12:28發生規模4.1地震！最大震度4級

台灣農業勞動力老化＋氣候變遷　中研院籲：制訂農業基本法

「好市多1物」降價　他秒囤2盒笑了！會員驚：比特價時還便宜

口服抗病毒藥可降3成長新冠！僅4成確診使用　感染醫提解方

獨／等不到3歲生日！罕病兒謙謙走了 　網友淚送「至少來過這世界」

張育成一戰成名　IG粉絲數「2萬→9.5萬人」！衝上台灣棒球員第1名

全中運出包「選手受傷、跆拳踢到半夜」　教育部：場館下周總體檢

天氣「乾濕穿插」今雨區增！冷高壓周末南下　白天秒降5度

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送！揭錄影前超糗真相：不知要接什麼

普發6000元準備登記了！　全場見流程轟爆：直接發很難？

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

李全教「黑金」爭議燒　國民黨澄清：選策會目標為艱困選區覓才

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

星宇航空成為MLB洛杉磯道奇　NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴

男星高雄家「遭竊80萬」監視器揭超扯行竊畫面　傻眼：小偷說我叫他來

張文傑／糾眾鬧事為何遭裁定羈押

找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

「侯友宜不是在針對我」！　李全教：我有賄選嗎？一輩子清白啦

生活熱門新聞

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

「最值得交心」3星座閨蜜！生日相加就能測

冷空氣周末襲台　一天掉10°C↑

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

全家「300萬現金」頭獎出爐！大獎開在4縣市

台宏若斷交恐掀「蝦荒」？　業者回應了

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

好市多牛肉有黑色斑點！他氣炸公審遭酸爆

6000元第一波入帳　爺奶刷存摺超開心

「3生肖」今起財運大噴發！「正財、偏財」賺不完

拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」！一票人不知道

更多熱門

相關新聞

拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」！一票人不知道

拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」！一票人不知道

好市多與國泰將在8月8日終止合作，會員們已陸續申辦富邦聯名卡，卻也鬧出額度只有5000元的狀況，讓不少卡友氣炸！不過一名網友昨（15）日才得知，儘管已拿到富邦聯名卡，要等到8月8月後才能用，這段期間依舊只能刷國泰卡，「我差點剪掉國泰卡！」文章引發討論，就有苦主剪卡，導致結帳尷尬了。

好市多牛肉有黑色斑點！他氣炸公審遭酸爆

好市多牛肉有黑色斑點！他氣炸公審遭酸爆

好市多衛生紙「快閃特價」！會員驚：等不到假日

好市多衛生紙「快閃特價」！會員驚：等不到假日

完勝統一超　建商「連三吃」高價搶機捷特區土地

完勝統一超　建商「連三吃」高價搶機捷特區土地

好市多「1甜點神物」吃完捨不得丟！內行大讚

好市多「1甜點神物」吃完捨不得丟！內行大讚

關鍵字：

好市多玉米片降價紙尿褲尿布運費會員

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

登記6000元！22起日每日兩組

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面