「好市多1物」降價　他秒囤2盒笑了！會員驚：比特價時還便宜

▲好市多一商品降價，讓會員秒囤兩盒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多東西漲價後，售價就回不去了，有好市多會員卻在賣場中看到降價商品，興奮直呼小確幸、要趁機補貨。不少人也驚呼，「這幾年好像沒看過這麼便宜過」、「難得現在還有東西會降價」、「我家小朋友超愛吃。」還有人猜測是因運費下降，大讚好市多主動調整價格。

有會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，驚喜發現家樂氏玉米片降價，印象先前售價是265還275元，現在的價格則是235元，而且並不是優惠價，讓他開心直呼小確幸「趁機補貨補貨」。可以看到他一拿就是兩盒，省了約60～80元、不無小補。

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▲好市多調降玉米片售價。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，就有會員也感到詫異，「這幾年好像沒看過這麼便宜過，謝謝分享」、「比特價的時候便宜。」另外，有人則提醒，「之前買錯過，沒有甜，整個哭哭。」

許多網友則心動留言，「超大盒～很划算」、「超愛原味，可以搭配水果優格捏，居然特價了」、「這麼便宜一定要買起來」、「WOW降價了！趕快補貨了」、「萬物齊漲，惟它佛心來著。」不少爸媽也笑了，「耶～家樂氏吃起來！小朋友的愛」、「我家小朋友超愛吃。」

還有會員忍不住比讚好市多，「運費大降，好市多承諾生效」、「運費下降，好市多也跟著降價」、「運費降低了，不減價就是不應該了。」

另外，降價的不只玉米片，日前好市多一款紙尿褲有優惠活動，就有眼尖爸媽發現，跟2022年比起來便宜很多，「以紙尿褲L號來舉例：去年原價1869元、6月特價一箱1729元，現在3月活動折價後是1699元（原價1769元）」，原價就降了100元，再加上折扣省更多，「現場阿姨也說，之前沒這麼優惠過。」