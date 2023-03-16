　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲原PO意外收到2張富邦好市多卡，真相傻眼了。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

網搜小組／劉維榛報導

繼富邦信用卡額度僅5000元，以及辦新卡要補件地價稅單、人壽保單等，讓好市多會員傻眼一片！如今有女網友抱怨，一次收到2張信用卡的超扯狀況，原來是當初補件上傳失敗，事後原PO改由電子郵件補資料，才導致出現雙卡的情況。尤其客服電話超難打，引來會員痛批太雷「不辦卡了，用現金就好！」

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》傻眼表示，最近一次收到2張富邦聯名卡，讓她錯愕又困惑直呼「富邦是在鬧是不是？是在搞笑？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一票網友也抱怨拿到雙卡的奇葩狀況，「很正常，收到2次的人一堆，3次的也大有人在」、「我也是收到2張，卡號也不一樣，所以到底是什麼」、「我同事也收到2張卡，卡號一模一樣覺得傻眼」、「會不會有1張不用繳錢？」「我也收到2張，留1張有送購物金，另1張打給客服取消」、「我的信用卡上的英文名字還打錯，結果又要重新補發1張，目前等待中」。

事後，原PO更新後續狀況，富邦客服恰巧打來詢問辦卡意見時，她也隨即反映收到2張卡的狀況，且其他會員也有類似狀況。原來原PO在補件過程中，因為檔案上傳不了，她試了2次乾脆放棄，後來客服要原PO以電子郵件補寄，才導致這樁烏龍，而客服也承諾會檢討改進。

至於信用卡電話很難打的部分，客服則坦言「因為現在真的太多人打給我們了。」聞言，原PO也只能無奈接受這個答案。

對此，有會員搖頭直言，「富邦體系的電話客服超級爛！」「不辦卡了，用現金就好，之前的卡也要廢掉，省麻煩」、「我這次不再辦Costco任何銀行信用卡了！國泰的也退掉，偶爾買個東西全部付現金」、「我認為他們根本沒準備好」、「感覺富邦比世華爛，連額度也亂七八糟」。

▼網友透露，還有人收到3張卡。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
瑞信得救了！　他笑虧：央媽搬來「印鈔機」
炒飯正妹遭盯上！　被開這價碼陪睡「科技業高層」
6000元尾數分流登記！ 　20號抽籤決定順序
台灣最快「打龜號」賣了！　廖老大曝原因
叫母子當街下跪！　惡父10分鐘爽喊「平身」
陪學姐吃麥當勞殞命！少女「最後電話」打給阿嬤…爺崩潰自責
剛離開麥當勞遭猛撞　13歲少女「大出血殞命」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

養貓人口10年增1.88倍　農委會發布「貓隻飼養與照顧指南」

社交距離APP改版！3／27起停止「每日接觸狀況」　增猴痘、流感等資訊

連俞涵當一日導遊推「城南有意思」　市集、沈浸式體驗4／1開跑

高鐵3／19臨時「加開1班北上列車」　明凌晨起開放購票

輕症免隔離！指揮中心公布「8大重症警示症狀」　就醫時機一表秒懂

屆效BNT疫苗「展延18個月」　成人可打到9／21、兒童幼兒到10／31

快訊／疫情連6周降！本土+8855、增37死　2歲童MIS-C心包膜積水

首度爆2例「本土XBB.1.5」都是重複感染　BA.2.75仍是主流病毒株

台灣最快車「打龜號」賣了！廖老大曝割愛原因

LIVE／輕症免隔離下周一上路　王必勝最新說明

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

養貓人口10年增1.88倍　農委會發布「貓隻飼養與照顧指南」

社交距離APP改版！3／27起停止「每日接觸狀況」　增猴痘、流感等資訊

連俞涵當一日導遊推「城南有意思」　市集、沈浸式體驗4／1開跑

高鐵3／19臨時「加開1班北上列車」　明凌晨起開放購票

輕症免隔離！指揮中心公布「8大重症警示症狀」　就醫時機一表秒懂

屆效BNT疫苗「展延18個月」　成人可打到9／21、兒童幼兒到10／31

快訊／疫情連6周降！本土+8855、增37死　2歲童MIS-C心包膜積水

首度爆2例「本土XBB.1.5」都是重複感染　BA.2.75仍是主流病毒株

台灣最快車「打龜號」賣了！廖老大曝割愛原因

LIVE／輕症免隔離下周一上路　王必勝最新說明

怎麼又是你！「酒駕+通緝」3度遭同1警查獲　高雄男傻眼

陸戰隊遺失的2支T91槍機「營內尋獲」　已移送司法併案查辦

東森農場開賣鳳梨釋迦　王令麟送東森幣40分鐘狂銷1.2噸

開行166年　瑞信「大到不能倒」危機分析一次看

李全教稱「從未賄選」　鍾沛君點名朱立倫嗆：本黨非他不可？

「租女友」夯爆！兼職正妹曝「這時間」最忙：一天賺破萬元

養貓人口10年增1.88倍　農委會發布「貓隻飼養與照顧指南」

社交距離APP改版！3／27起停止「每日接觸狀況」　增猴痘、流感等資訊

毛孩嘔吐「這顏色」快送醫！　慢慢換飼料、補充益生菌護腸胃

楊麗音拍《俗女2》感觸爆哭！　求子路艱辛「5年來回懷孕、流產」

15歲少年遭人推落月台　下秒火車進站輾過

生活熱門新聞

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

資優生被母逼成特教生！她23歲重考上北一女

12:28發生規模4.1地震！最大震度4級

「最值得交心」3星座閨蜜！生日相加就能測

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

冷空氣周末襲台　一天掉10°C↑

拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」！一票人不知道

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

好市多牛肉有黑色斑點！他氣炸公審遭酸爆

「3生肖」今起財運大噴發！「正財、偏財」賺不完

全家「300萬現金」頭獎出爐！大獎開在4縣市

更多熱門

相關新聞

中和好市多爆衝突！女罵「神經病」遭男踹腰

中和好市多爆衝突！女罵「神經病」遭男踹腰

新北市中和區好市多一名婦女購物時被男子推車推擠，不悅地向他說「可不可以不要滑手機邊推車」，雙方當場起口角，過程中婦女腰部被踹了一腳，警方到場將2人帶回，雙方怒氣未消互提告，依傷害、公然侮辱罪移請新北地檢署偵辦。

「好市多1物」降價　會員驚：比特價時便宜

「好市多1物」降價　會員驚：比特價時便宜

拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」！一票人不知道

拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」！一票人不知道

好市多牛肉有黑色斑點！他氣炸公審遭酸爆

好市多牛肉有黑色斑點！他氣炸公審遭酸爆

好市多衛生紙「快閃特價」！會員驚：等不到假日

好市多衛生紙「快閃特價」！會員驚：等不到假日

關鍵字：

好市多富邦信用卡聯名卡重複寄卡客服

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

登記6000元！22起日每日兩組

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

即／台中商辦大樓傳墜樓！女26樓墜下死亡

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面