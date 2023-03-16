富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

▲原PO意外收到2張富邦好市多卡，真相傻眼了。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



網搜小組／劉維榛報導

繼富邦信用卡額度僅5000元，以及辦新卡要補件地價稅單、人壽保單等，讓好市多會員傻眼一片！如今有女網友抱怨，一次收到2張信用卡的超扯狀況，原來是當初補件上傳失敗，事後原PO改由電子郵件補資料，才導致出現雙卡的情況。尤其客服電話超難打，引來會員痛批太雷「不辦卡了，用現金就好！」

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》傻眼表示，最近一次收到2張富邦聯名卡，讓她錯愕又困惑直呼「富邦是在鬧是不是？是在搞笑？」

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文章曝光後，一票網友也抱怨拿到雙卡的奇葩狀況，「很正常，收到2次的人一堆，3次的也大有人在」、「我也是收到2張，卡號也不一樣，所以到底是什麼」、「我同事也收到2張卡，卡號一模一樣覺得傻眼」、「會不會有1張不用繳錢？」「我也收到2張，留1張有送購物金，另1張打給客服取消」、「我的信用卡上的英文名字還打錯，結果又要重新補發1張，目前等待中」。

事後，原PO更新後續狀況，富邦客服恰巧打來詢問辦卡意見時，她也隨即反映收到2張卡的狀況，且其他會員也有類似狀況。原來原PO在補件過程中，因為檔案上傳不了，她試了2次乾脆放棄，後來客服要原PO以電子郵件補寄，才導致這樁烏龍，而客服也承諾會檢討改進。

至於信用卡電話很難打的部分，客服則坦言「因為現在真的太多人打給我們了。」聞言，原PO也只能無奈接受這個答案。

對此，有會員搖頭直言，「富邦體系的電話客服超級爛！」「不辦卡了，用現金就好，之前的卡也要廢掉，省麻煩」、「我這次不再辦Costco任何銀行信用卡了！國泰的也退掉，偶爾買個東西全部付現金」、「我認為他們根本沒準備好」、「感覺富邦比世華爛，連額度也亂七八糟」。

▼網友透露，還有人收到3張卡。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

