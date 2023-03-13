添生力軍！長榮航空增購5架波音787-9新機　「投入歐洲北美航線」

▲長榮航空增購5架波音787-9新機。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

瞄準起飛航空市場，長榮將再添生力軍，長榮航空今(13)董事會通過，將以自購方式再引進5架波音787-9新客機，預計2025年開始交付，2027年底前全數引進，屆時長榮航空波音787機隊將達26架，包括13架波音787-9及13架波音787-10，主力投入歐洲和北美航線。

長榮航空目前機隊共85架，包括77架客機及8架貨機，另有已訂購之4架波音787-9、7架波音787-10以及1架波音777貨機尚未交付，預計2025年前引進完畢；此次再訂購之5架787-9新機，則自2025年開始交機。未來機隊將可達102架。

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長榮航空總經理孫嘉明表示﹕未來787機隊的調度規劃，續航力較遠的波音787-9主要投入歐洲與北美航線，預計明年中將會開始提供皇璽桂冠艙、豪華經濟艙、經濟艙3艙等服務，以因應營運需求及增加競爭力；載客較多的波音787-10則仍維持現有的皇璽桂冠艙及經濟艙，主要飛航亞洲及大洋洲區域航線。

波音787大量採用碳纖維等複合材質，比例超過總重量50％，大幅降低機身重量，且不易產生金屬疲勞與腐蝕現象，降低維修成本；另配置奇異公司所生產的最新型GEnx引擎，比起舊型廣體客機可減少約20%的燃油消耗與溫室氣體排放。

機艙環境方面，波音787採用新型空氣淨化系統，可以過濾氣體分子，去除空氣中異味及有害微粒，另機身採用抗腐蝕複合材質，能將機艙內濕度提升10～15%；同時可將艙壓控制在海拔6,000呎，減輕暈機不適現象。