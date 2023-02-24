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手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

▲▼長榮航空228連假連續四天推出官網購票限時優惠，台灣出發指定23航點享優惠價。（圖／長榮）

▲長榮航空228連假連續四天推出官網購票限時優惠，台灣出發指定23航點享優惠價。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空228連假推超狂優惠，長榮航空宣布，2月25日起至28日連續4天將推出官網購票限時優惠，提供台灣地區出發指定航線優惠價，共達23個航點，其中桃園-沖繩機票5,675元起(未稅)、桃園-宿霧5,733元起、3月30日將開航的桃園-菲律賓克拉克也只要5,733元起(未稅)。

隨著全球疫情逐漸降溫，重燃民眾出國旅遊熱血，長榮航空228連假4天推出官網限時優惠，國人最愛的東北亞航線桃園-沖繩5,675元起(未稅)、桃園-福岡8,905元起(未稅)、桃園-首爾7,421元起（未稅）；東南亞航線桃園-宿霧5,733元起(未稅)、桃園-清邁8,114元起(未稅)，以及3月30日即將開航的桃園-克拉克也只要5,733元起(未稅)。

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另長程線也有優惠，桃園-紐約36,891元起(含稅)、桃園-舊金山31,298元起(含稅)、桃園-洛杉磯33,554元起(含稅)。想要前往歐洲旅行，長榮也推出桃園-維也納23,134元起(未稅)、桃園-慕尼黑24,812元起(未稅)。

長榮航空表示，為嘉惠「無限萬哩遊」會員，於2月24日至2月28日在長榮航空官網『會員優惠購票專區』推出購買成人個人機票，即可享有最低88折之會員專屬獨享購票優惠，新申請會員還可再享最多1,000哩。

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長榮航空丟震撼彈！　多航線機票超狂「6千有找」

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