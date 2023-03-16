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新竹縣市整合溝通平台MOU正式簽署　共創美好未來

▲新竹縣市整合溝通平台MOU正式簽署。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹縣市整合溝通平台MOU正式簽署。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安就職將滿百日，帶領市府團隊全力拚市政，各項政見也持續落實中，為務實解決新竹縣、市所面臨之各項議題，今（16）日高虹安與新竹縣長楊文科一同簽署「新竹縣市整合溝通平台」合作備忘錄，共計8項合作議題，並宣示兩縣市未來密切合作，共同邁向「美好新竹，新竹更好」城市願景。

「今天是新竹縣市的大喜之日！」高虹安表示，自上任後即責成市府秘書長統籌推動「新竹縣市整合溝通平台」，優先研商大家關切的園區交通、垃圾清運議題，新竹縣市團隊經過幕僚會議、幕僚長會議等研商機制，達成8項合作共識。她說，楊文科縣長在地方治理上具有相當豐富的經驗，今日與楊縣長一同簽署合作備忘錄，作為新竹縣市未來長期合作的起手式，盼未來共同努力持續提升民眾生活品質，並實現對市民的承諾。

高虹安說，之前大眾矚目的大新竹合併升格議題隨著時間逐漸淡去，且合併前有許多問題亟待解決，目前雙方皆以新竹縣市民眾的最大福祉為優先考量，並對於啟動合作交流具有高度共識，新竹縣市合併升格為長久之計，在這之前成立溝通平台，針對民生議題進行合作交流，才是創造人民福祉的唯一途徑。

「我拼了5年，高虹安市長上任100天就完成！」楊文科表示，今日新竹縣市整合溝通平台MOU正式簽署，絕對是新竹縣市103萬鄉親的一大福音，也是合作的新里程碑。今天共達成6項交通議題與2項環保議題，且各項數據指標皆顯示新竹縣市必須合作，才能共創未來榮景，楊縣長也說「合作是兩縣市的必經之路，至於合併就交由廣大鄉親決定。」

高虹安指出，在交通議題方面，新竹縣市透過區域治理，整合縣市力量以改善兩縣市最頭痛的交通問題，包括合作推動經國橋智慧交控與道路改善計畫、共同建設台1線替代道路等。

工務處表示，針對台一線替代道路(118線-台68線)新闢工程，總工程經費約1.4億，主要路段在新竹縣，銜接路段落於新竹市。由新竹縣主政施工，縣市依長度比例分擔費分，市府今(112)年已編列420萬元，餘款已規劃於後續年度編列，將依實際執行進度依序補足。

此外，縣市政府更聯合向中央提案爭取3項計畫，包含「跨頭前溪橋替代道路」案，目前已納入擴大新竹市都市計畫（頭前溪沿岸地區）整體規劃土地用途變更中，正由內政部進行審議程序，新竹縣市將共同向行政院爭取認列為重大建設計畫，並儘速辦理道路定線、徵收開闢等相關事宜。

高虹安表示，為紓解壅塞車流，將向交通部提案爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」，透過國道一號3處交流道（竹科、新竹、竹北交流道）協控與平面道路時制重整，預估2年經費約1.1億元。

她也說，市府為鼓勵民眾使用大眾交通運輸，舒緩車輛壅塞及節能減碳，將以新竹縣、市為核心區域，爭取桃竹竹苗生活圈優惠通勤月票，減輕民眾使用大眾運輸工具的負擔。

高虹安提到，在環保議題方面，規劃整合新竹縣、市空氣品質及河川水質監測資料，由新竹市政府建置網站平台，將數據資料透明公開化，供民眾即時查詢；為兼顧市民權益，將以互惠方式協助處理新竹縣家戶垃圾，將每日垃圾處理量由原來的120公噸恢復到150公噸，並協助收受新竹縣轄內一般事業廢棄物，新竹縣則協助媒合1萬公噸的焚化再生粒料去化，發揮互惠的合作效益，達成縣市雙贏。

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