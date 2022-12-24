高虹安公布新竹市府第三波人事名單　翁義芳回任都發處

▲高虹安公布第三波人事名單，由翁義芳回任都發處長一職。（圖／高虹安辦公室提供）

記者陳凱力／新竹報導

第11任新竹市長就職儀式將在明（25）日舉行，準新竹市長高虹安在就職前夕正式完整公佈市政團隊名單。高虹安表示，團隊首要目的是讓市政用最快速度上軌道，在詳談未來施政方針後，多位在市政表現專業穩健的現任市府一級主管獲留任，同時邀請資深經歷的新竹市政前輩再次回到市府主掌都發處。

除了人事、主計、政風、警察、消防外，及前兩波所釋出的團隊名單外，今日高虹安辦公室對外發佈第三波名單：

新竹市政府都市發展處長一職，將由曾任新竹市政府產發處與都發處長翁義芳回任。超過40年的公務資歷，翁義芳具有豐富市政工作經驗，自基層公職服務起，先後任職於中央及地方工務機關主管職務，現為行政院公共工程委員會工程施工查核委員。

為確保市政團隊快速上線與傳承市政經驗，府內一級單位部分，工務處長將由現任工務處下水道科科長曾嘉文升任、交通處長將由現任倪茂榮處長留任、城市行銷處則由現任林正光處長留任、勞工處將由現任黃錦源處長留任、財政處將由現任陳香君處長留任、產業發展處將由現任許智堡處長留任、社會處將由李季縈參議持續代理處長。

所屬一級機關主管部分，衛生局將由林素芬副局長代理局長、文化局長將由李欣耀副局長代理局長。

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