高虹安戴兔耳髮箍拜年！兩周內安排首次縣市整合溝通平台會議

▲高虹安發放開運小紅包及新春禮品。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今（30）日是農曆新年開工首日，新竹市長高虹安率副市長蔡麗清、秘書長張治祥向府內各單位走動式拜年，接著帶領市府21位局處長赴市議會向議長許修睿、副議長余邦彥及各黨團議員新春團拜。高虹安感謝市議會的支持，市府團隊將持續努力，為市民打造安居樂業的幸福城市。

高虹安上午率市府團隊至市府各單位走動式拜年，親手致贈開運小紅包及新春禮品，表達對同仁付出的感激，並期許全體公務同仁同心協力，營造新市政新氣象；她接著至市議會向議員拜年，期許維持良好府會關係，對於市府團隊所推動的各項市政建設，給予支持及指導，並在府會攜手合作下，施政能更貼近民眾的期許與需求。

高虹安表示，上任後很少有機會能一次走遍各單位，並與市府同仁交流、了解同仁想法，新的一年也鼓勵市府團隊持續保持好心情，來為新竹市民服務，她也將帶領市府團隊加倍努力，希望不負市民託付。

高虹安說，自己利用年假期間，看過所有議員的提案，大多具有民意基礎，依優先順序來歸類，也藉著今天拜年機會，提出其中幾項提案來與議長討論；此外，也在開工首日的晨會，交辦至各局處手中，盼盡速完成提案。

談到市府與議會的合作方向，高虹安再次重申，自己在任期間秉持公開透明原則，對於議員索取資料，只要不牽涉個資、機密性、不正當等情形，已交代各局處都要配合提供，讓議員充分發揮監督責任。

針對新竹縣市未來合作方向，高虹安市長表示，昨日已成立專案工作群組，由縣市祕書長作為窗口，將盡快在兩周時間內來安排第一次新竹縣市整合溝通平台會議，並就垃圾清運、底渣去化等議題進行討論，若討論過程順利，將於第一次會議即簽署合作備忘錄，解決新竹縣市雙方困擾已久的問題。

高虹安也提到市民最在乎的交通問題，她說，上任前就已前往拜會新竹縣政府，對方提出3項希望竹市能夠盡快協助的地方，其中替代道路已列入市府計畫，將在縣市整合溝通平台會議中提出具體回應。她說，因都市計畫與人口大量移入，使新竹縣市交通面臨許多難題，若替代道路能夠緩解、分流園區車輛，市府將全力配合。