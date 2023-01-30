　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安戴兔耳髮箍拜年！兩周內安排首次縣市整合溝通平台會議

▲高虹安發放開運小紅包及新春禮品。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安發放開運小紅包及新春禮品。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今（30）日是農曆新年開工首日，新竹市長高虹安率副市長蔡麗清、秘書長張治祥向府內各單位走動式拜年，接著帶領市府21位局處長赴市議會向議長許修睿、副議長余邦彥及各黨團議員新春團拜。高虹安感謝市議會的支持，市府團隊將持續努力，為市民打造安居樂業的幸福城市。

高虹安上午率市府團隊至市府各單位走動式拜年，親手致贈開運小紅包及新春禮品，表達對同仁付出的感激，並期許全體公務同仁同心協力，營造新市政新氣象；她接著至市議會向議員拜年，期許維持良好府會關係，對於市府團隊所推動的各項市政建設，給予支持及指導，並在府會攜手合作下，施政能更貼近民眾的期許與需求。

高虹安表示，上任後很少有機會能一次走遍各單位，並與市府同仁交流、了解同仁想法，新的一年也鼓勵市府團隊持續保持好心情，來為新竹市民服務，她也將帶領市府團隊加倍努力，希望不負市民託付。

高虹安說，自己利用年假期間，看過所有議員的提案，大多具有民意基礎，依優先順序來歸類，也藉著今天拜年機會，提出其中幾項提案來與議長討論；此外，也在開工首日的晨會，交辦至各局處手中，盼盡速完成提案。

談到市府與議會的合作方向，高虹安再次重申，自己在任期間秉持公開透明原則，對於議員索取資料，只要不牽涉個資、機密性、不正當等情形，已交代各局處都要配合提供，讓議員充分發揮監督責任。

針對新竹縣市未來合作方向，高虹安市長表示，昨日已成立專案工作群組，由縣市祕書長作為窗口，將盡快在兩周時間內來安排第一次新竹縣市整合溝通平台會議，並就垃圾清運、底渣去化等議題進行討論，若討論過程順利，將於第一次會議即簽署合作備忘錄，解決新竹縣市雙方困擾已久的問題。

高虹安也提到市民最在乎的交通問題，她說，上任前就已前往拜會新竹縣政府，對方提出3項希望竹市能夠盡快協助的地方，其中替代道路已列入市府計畫，將在縣市整合溝通平台會議中提出具體回應。她說，因都市計畫與人口大量移入，使新竹縣市交通面臨許多難題，若替代道路能夠緩解、分流園區車輛，市府將全力配合。

ET快訊
快訊／手搖飲開出「1張千萬發票」！　幸運門市曝
鹿希派急找傅娟借60萬！　吳宗憲竟不知情
國道目測後不解「台灣豪車怎麼這麼多」？　這2種貸下去不難
比中樂透還難看到！　白色獼猴探頭驚喜現蹤
愛妻初三滾床冷氣工　頂樓變砲房
呼聲比鹿港高！「全台最頂老街」眾人秒投這1條：景觀真的頂
快訊／快改道！國1交流道「5車撞成一團」　出口匝道封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝國樑赴基隆市議會新春團拜　盼府會攜手合作讓市民有感

「橘色惡魔」除夕夜表演完整公開！　文總送開工驚喜

爆陳建仁也涉抄襲！連台大學倫會都認證　王鴻薇：難道會是假？

基隆市府新春團拜　謝國樑期勉打造溫暖有善城市

不滿陳建仁組閣　國民黨：護航高端、學位抄襲「溫暖堅韌」嗎？

直擊／開工日討吉利　賴清德親發紅包給黨工

藍轟陳建仁中研院借調為留後路　陳宗彥：過去10年不論哪任總統都有

全民領6千可望比4月還提前？　陳建仁2月1日拜會立院朝野黨團

高虹安戴兔耳髮箍拜年！兩周內安排首次縣市整合溝通平台會議

陳建仁「溫暖堅韌」攬才循4大原則　女性閣員增至7位、佔比17％

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

謝國樑赴基隆市議會新春團拜　盼府會攜手合作讓市民有感

「橘色惡魔」除夕夜表演完整公開！　文總送開工驚喜

爆陳建仁也涉抄襲！連台大學倫會都認證　王鴻薇：難道會是假？

基隆市府新春團拜　謝國樑期勉打造溫暖有善城市

不滿陳建仁組閣　國民黨：護航高端、學位抄襲「溫暖堅韌」嗎？

直擊／開工日討吉利　賴清德親發紅包給黨工

藍轟陳建仁中研院借調為留後路　陳宗彥：過去10年不論哪任總統都有

全民領6千可望比4月還提前？　陳建仁2月1日拜會立院朝野黨團

高虹安戴兔耳髮箍拜年！兩周內安排首次縣市整合溝通平台會議

陳建仁「溫暖堅韌」攬才循4大原則　女性閣員增至7位、佔比17％

「德翔馬尾」輪交船加入日本-台灣-香港航線　日台港兩航線改版

桃園市議會新春團拜　邱奕勝：各項福利措施已逐步到位

法國人吃爆高鐵車廂美食「推這款便當」！人員1舉動　讚台灣很安全

北富銀、日盛銀客戶注意！　合併期這3天帳號暫停服務

日統客運「停駛國道4路線」　載客不中斷！統聯客運2／1起全面代駛

羅小白1歲女「雙眼上吊抽搐」急送醫！　病因尚未查出：超想暴哭

外資單日買超逾722億「史上次高！」　法人看好台股由空轉多

農舍畫作「沾滿鳥屎」竟是大師真跡！收藏家1.8萬入手　逾9千萬賣出

大馬驚爆8警殺人！高階警出軌人妻被醋夫撞破　招同僚殘忍割喉棄屍

只花55元抱走千萬！清原芋圓開出「1張千萬發票」　幸運門市曝光

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

陳建仁內閣名單出爐　李淳接外交部政次、李俊俋轉任勞動部政次

蘇貞昌在位1478天最久！　歷屆閣揆任期長短一次看

蘇貞昌內閣總辭送茶葉　「耐得住高溫」

蘇貞昌今率內閣總辭　新內閣名單曝光

2張圖一次看「新內閣完整名單」　9新首長、29人留任、增4女閣員

全民領6千可望比4月還提前？　陳建仁2月1日拜會立院朝野黨團

全文／感慨「緣盡於此」　蘇貞昌總辭：情勢走到此總要有人承擔

酸梁文傑入閣「扮演塔綠班」　連勝文：不是臉書亂罵就能勝任吧

陳建仁被控抄襲、犯誡　她看不下去幫回擊狠嗆：毫無下限

今內閣總辭！　他曝「蘇貞昌創2紀錄」

侯友宜勝利之路？　黃暐瀚曝：做完民調、直接徵召

注意看！這些男人太狠了　2022政壇五大帥哥一次看

嘆陳建仁新內閣名單「苟延殘喘」　沈富雄曝唯一亮點

藍綠政府都在強化中小企業　元貝以「打包全世界」闖出名號

更多熱門

相關新聞

第三波新竹市府人事　翁義芳回任都發處

第三波新竹市府人事　翁義芳回任都發處

第11任新竹市長就職儀式將在明（25）日舉行，準新竹市長高虹安在就職前夕正式完整公佈市政團隊名單。高虹安表示，團隊首要目的是讓市政用最快速度上軌道，在詳談未來施政方針後，多位在市政表現專業穩健的現任市府一級主管獲留任，同時邀請資深經歷的新竹市政前輩再次回到市府主掌都發處。

高虹安找檢察官當副市長　柯酸這句

高虹安找檢察官當副市長　柯酸這句

2022新竹X梅竹黑客松落幕

2022新竹X梅竹黑客松落幕

2022新竹X梅竹黑客松落幕

2022新竹X梅竹黑客松落幕

新竹市府真告了　首波「已告」是他

新竹市府真告了　首波「已告」是他

關鍵字：

新竹市政府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

最美脫北女孩「全身都變了」！

2024年「春節恐有11天」！全場悲哭：要補班3天

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

電梯大樓住幾樓最優？

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面