啟動2023「台灣職安卡訓練」　為辛苦營造業勞工安全加分

▲台南市勞工局經由辦理6小時台灣職安卡訓練，經測驗合格就發給「台灣職安卡」，持卡作業勞工可進入任何營造修繕工地作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

為提升營造作業勞工安全意識，加強營造作業勞工施工安全教育訓練，並掌握勞工職業安全衛生相關資訊，減少重複訓練及強化進場管理，台南市勞工局經由辦理6小時台灣職安卡訓練，經測驗合格就發給「台灣職安卡」，持卡作業勞工可進入任何營造修繕工地作業，該卡有效期限3年，回訓後可再延長。

藉由基礎教育訓練的實施，可防止職業災害的發生，發揮防範事故於未然，達到職場零災害、零事故的目標。由3月開始為台南市營造勞工訓練啟動，3月份預計舉辦兩場，於17、31日分別為外籍與本籍勞工服務。預定於17日在交通部鐵道局南部工程處生產路會議室，辦理本年度首場「台灣職安卡訓練」宣導會；本次登場為外籍移工之職安卡訓練，希望加強外籍移工職安意識，並使外籍移工從課程中充實工作場域的危害辯識、災害預防及緊急應變等能力；保護自己，安心工作。

勞工局局長王鑫基表示，黃偉哲市長致力打造台南市成為勞工「安穩工作」、「安心職場」及「安全勞動」的職安城市；尤其對於遠渡重洋，離鄉打拚的移工更應注重其職場安全，不容忽視。城市基礎建設的提升與進步，係工程從業人員辛勞付出所獲得的成果，事業單位除了應評估危害風險及增加安全防護措施外，更應使勞工充足之安全衛生教育訓練，以預防職業災再發生；勞工一經完成「台灣職安卡訓練」後，不需再做重複之職業訓練即可以到各個工地去上工；事業單位更可藉由職安卡的管理系統，確認勞工是否有受過訓練，整體安全意識提高，降低職災風險。

王鑫基局長說，據勞動部統計營造業職業災害死亡案件約佔全國50％左右，每起職業災害多數罹災者未接受職業教育訓練，在置身於高風險的作業環境中，一旦勞工朋友因安全識能不足，職業災害的安全係數降低不少，勞工朋友不可不慎。營造業經營方式常以專業分包執行，而其基層勞工多具有短期性、臨時性及無一定雇主等高流動性的特性；因其施工安全意識薄弱，從事作業前常未接受必要安全衛生教育訓練，致易發生職業災害。使勞工接受職業安全衛生教育訓練是雇主的應盡之責任，如果台南市營造勞工朋友有教育訓練需求，皆可於勞工局或台南市職安健康處網站獲取相關資訊。台南市職安健康處關心每位勞工的安全與健康，如有台灣職安卡需求請洽06-2150806。