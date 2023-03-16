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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宏都拉斯索1億美元援款　外交部曝早就有「5大類」合作計畫

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。（圖／記者呂晏慈攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

宏都拉斯擬與中國建交，外交部發言人劉永健16日在例行記者會表示，外交部迄今仍努力維持邦誼，台宏邦誼超過80年，雙方合作項目以及我方援助項目非常多，以近年為例，雙方主要援助計劃，是以環境、公衛醫療、農業、教育、中小企業為主，相關成效良好，也頗受我國友邦民眾的肯定。

宏都拉斯外交部長雷伊納（Eduardo Reina）15日在該國電視節目上受訪時表示，外交轉向北京當局是基於「實用主義」而非意識形態。他坦言，宏國曾尋求台灣協助以應對其債務問題，希望台灣提供的援助倍增至1億美元，並重新考慮其積欠的6億美元債務；但台灣的提案無法滿足宏都拉斯現實考量，且宏都拉斯商界要求能與中國發展關係。

劉永健今天上午在外交部例行記者會表示，我方對於宏國的提議，自始自終均積極回應，並本於最大的善意，在能力範圍內，表達協助宏都拉斯的誠意，針對雷伊納在專訪中的談話，並沒有完整反應雙方溝通的實情。

對於台灣與宏都拉斯雙方過去的合作內容，劉永健細數，台宏邦誼超過80年，雙方合作項目以及我方援助項目非常多，以近年為例，雙方主要援助計劃，是以環境、公衛醫療、農業、教育、中小企業為主，相關成效良好，也頗受我國友邦民眾的肯定，我國政府在今年1月11日，也啟動與美國國際開發總署與宏國政府推動的「宏都拉斯重建校舍計畫」，這是台灣與美國首次攜手推動援助宏國的三方合作計畫。

劉永健強調，目前雙方仍在洽商階段，雙方合作內容不便對外公開，必要時外交部也會對外說明。

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