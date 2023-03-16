台灣最快車「打龜號」賣了！廖老大曝割愛原因

▲廖老大愛車「打龜號」。(圖／ETtoday資料照)

記者唐詠絮／台中報導

台灣賽車教父廖志賢「廖老大」為了打臉中國網紅楊永杰「杰爺」，證明台灣有快車，2022年初斥資500萬元打造「打龜號」，最終測出0-400公尺8.59秒的最速成績，打破亞洲紀錄，轟動一時。一戰成名的打龜號，今年初卻悄悄易主，新車主將亮黃色的車身改裝為金屬綠，並改名為「檳榔號」，讓不少粉絲錯愕。廖老大也在直播影片向粉絲宣告，打龜號的階段性任務已完成，「哪有人永遠做第一」。

為了證明台灣賽車高水準，廖老大霸氣斥資500萬元，改裝一輛進口奧迪TT RS，並將它取作「打龜號」，還邀請長年征戰國外大賽的南霸天、D2賽車手郭國信擔任測試車手，在風車大道進行0至400公尺加速實測。

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「打龜號」首飆8.72秒紀錄，超越杰尼龜「HG杰爺」8.93秒紀錄，讓現場民眾歡呼見證歷史。當時廖老大喊話，台灣人沒在怕的，對手紀錄是8.93秒，亞洲紀錄為8.62秒，世界紀錄為7.9秒，兩個月後最終測出0-400公尺8.59秒的最速成績，打下亞洲紀錄，「我不只要讓中國人知道，我們的車夠快，也要讓亞洲、世界知道，台灣的汽車工業是很強的！」。

▲廖老大開直播親曝割愛「打龜號」已易主改名檳榔號。(圖／翻攝自抖音)

在打龜號跑出0-400公尺8.59秒的最速車涯成績後，2個月後被一名來自新竹的車友「JWcar谷谷」，以8.51秒刷新記錄，當時有許多粉絲敲邊碗要廖老大再出馬一較高下，廖老大強調說「哪有人永遠做第一」。「我出來比打龜號是要跟大陸人輸贏，不是要跟台灣人輸贏啦」，」、「有台灣人來破我紀錄當然很好」， 恭喜JWcar谷谷

廖老大約一個月前在直播中透露，「打龜號」自從去年打敗杰爺後，就一直閒置沒有再參加0-4比賽，剛好有認識的朋友想找車跑0-4，決定賣出，讓打龜號功臣身退。

▲廖老大開直播說明割愛「打龜號」原因。(圖／翻攝自抖音)