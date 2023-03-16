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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／宏都拉斯為投資向中國靠攏　我近年援助項目曝光

▲▼宏都拉斯國旗 （右二）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部大門口展示友邦宏都拉斯國旗（右二）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

宏都拉斯擬與中國建交，傳出宏國盼我國將援助倍增至1億美元，並「重新考慮」其積欠的6億美元債務，另外宏國也向中國尋求帕圖卡（Patuca）水壩工程金援，被指為此次轉向的關鍵原因。不過，涉外人士16日指出，我外交部迄今仍努力維持邦誼，「還在做最後努力，沒有做其他的考慮」；另根據國合會公開資訊，我國從環境、公衛醫療、農業、教育等面向援助宏國，光是目前還在執行中就有5大項目，涵蓋多個領域。

宏都拉斯與中華民國於1941建交，邦誼已逾80年。宏國總統卡蕬楚2021年競選期間就曾表達有意與中國建交，美方出手介入，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）去年1月出席卡蕬楚就職典禮也曾當面關切台宏邦誼，卡蕬楚因此改口，希望與台灣繼續維繫關係。

然而，今年初，宏國外交部長雷伊納（Eduardo Reina）為尋求水壩工程金援，與中國外交部副部長謝鋒在巴西舉行雙邊會議，台宏邦交再傳警報，先前中國便以3億美元貸款，援助宏國興建「Patuca III」水壩，而日前宏國政府也宣布，正與中國談判建造「Patuca II」的水壩，被指為此次態度轉向的關鍵原因。

實際上，我國對於宏都拉斯的合作及援助項目非常多，外交部發言人劉永健今天說明，以近年為例，雙方主要援助計劃，是以環境、公衛醫療、農業、教育、中小企業為主，相關成效良好，也頗受我國友邦民眾的肯定，我國政府在今年1月11日，也啟動與美國國際開發總署與宏國政府推動的「宏都拉斯重建校舍計畫」，這是台灣與美國首次攜手推動援助宏國的三方合作計畫。

根據國合會網站資料，我國與宏都拉斯的合作計畫，光是目前還在執行中就有5大項目，包括強化偏鄉用水的「宏都拉斯供水暨衛生服務提升計畫前置準備技術協助」、針對中美洲友邦疫後經濟復甦的「CABEI公部門運作貸款機制」、攸關農產檢疫的「中美洲區域香蕉黃葉病防治計畫」、振興當地農業的「宏都拉斯強化農民組織產銷能力計畫」、提升華文教育的「友邦及友好國家專業華語教師派遣案」。

而在2011年以來超過20項已結案的計畫當中，我國農業技術團從各個面向協助當地產業，例如協助宏國整合全國14座公私苗圃，穩定年產25萬株酪梨種苗，不僅輔導農民栽培酪梨累計60.05公頃，也協助媒合採購；為了協助宏國降低豬肉進口比例，協助興建豬場建築、污水處理設施工程。

在教育方面，舉例來說，光是為了提升宏都拉斯中小學生的資訊能力，就投入7700萬美元經費，協助在全國2千多所學校興建電腦教室，並協助培育電腦教師，亦提供500萬美元貸款的資金；在公衛領域，為了改善偏鄉供水匱乏、衛生條件不佳的情形，我國與國際非政府組織美國天主教救濟會（Catholic Relief Services, CRS）合作，輔導當地150多個供水公司，受惠人數預估達20萬人。

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關鍵字：

宏都拉斯台灣外交部中華民國美國邦交

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