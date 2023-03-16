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預防公墓火警！　後壁消防分隊與區公所攜手降低墓地火災案件

▲台南市消防局後壁消防分隊與後壁區公所，攜手合作降低墓地火災案件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局後壁消防分隊與後壁區公所，攜手合作降低墓地火災案件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一大隊後壁分隊分隊長，探討轄內雜草火警成因研擬對策，並與後壁區公所共同分析轄內墓地火警案件之成因、熱點，針對墓地及轄內雜草火災共商預防方法並具體執行。

目前正值乾旱季節及農事整地期間，轄內雜草火警案件頻傳，常造成空氣汙染，也衍生出消防安全問題，雜草火災常延燒鄰近建築物、果園或農作物，甚至可能造成傷亡事件，燃燒雜草致災無法預期，危害相當大。又逢清明節日將屆整理墓地時，也常造成雜草火災案件攀升。

▲台南市消防局後壁消防分隊與後壁區公所，攜手合作降低墓地火災案件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前擬出方案有：一、針對各墓地公所及消防分隊派員機動性巡邏及宣導，現場設置儲水桶發送水袋供民眾取用。二、如遇火警時利用除草機協助消防隊開闢防火巷，阻止火勢擴大延燒。三、由後壁區區長黃炳元及後壁分隊分隊長蘇俊聰共同錄製清明節宣導影片（聲音檔），於清潔隊載運垃圾時，撥放宣導音效提醒民眾，清明期間掃墓時注意事項。

▲台南市消防局後壁消防分隊與後壁區公所，攜手合作降低墓地火災案件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第一大隊大隊長陳博文說，疫情期間除了遵守各項防疫措施，防火宣導也不能間斷，民眾再來會利用假期到各墓地掃墓時應謹記4不2記得原則、(「不」隨意丟煙蒂、「不」任意燒雜草、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火)、(「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾)，民眾有了自我防災意識，即可降低災害風險及財產損失，期讓每一個民眾都能有幸福零災害的生活空間。

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