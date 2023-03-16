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美聯社：宏都拉斯拋棄台灣　是中國在拉美「影響力漸增」新跡象

▲▼宏都拉斯國旗 （右二）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宏都拉斯國旗 （右二）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳美依／編譯

《美聯社》15日以「宏都拉斯拋棄台灣，引發更大的地緣政治擔憂」為題報導，宏都拉斯決定與台斷交、轉而支持北京，是中國在拉丁美洲影響力日益增長的另一個跡象。數十年來，中國作為亞洲超級強國，在拉美挹注數十億美元投資基礎建設，如今隨著北京與華府緊張局勢升溫，這些支出都獲得了回報。

宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日表示，宏都拉斯人「感謝」過去與台灣的關係，但他們與中國的經濟聯繫最終促使政府切斷外交關係，拜登政府「必須了解並尊重」宏都拉斯的需求與決定，「這些都是政治決定。這個世界一直朝著這個方向發展…宏都拉斯的外交政策應該尋求造福人民，而我們相信此舉將能讓國家受益。」

《美聯社》寫道，宏都拉斯14日的宣布，對於拜登政府而言是一次打擊。拜登政府試圖說服該地區國家與台灣站在一起卻沒有成果。

哥倫比亞艾克斯特納多大學（Externado University）中國相關問題研究教授孔天威（David Castrillon-Kerrigan）更認為，華府正在「失去對拉丁美洲的掌控」，「對於像是宏都拉斯這樣的國家而言，不承認北京政府意味著失去機會」，而美國「在每個方面肯定都在失去影響力，尤其在經濟方面，但在外交、政治及文化方面也是如此。」

▲▼ 宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

在過去超過20年的時間裡，中國透過在拉美挹注資金，投資重大基礎設施、能源及航太計畫，緩慢地在該地區開闢空間。根據美國和平研究所（USIP）數據，2005～2020年，北京在拉丁美洲投資逾1300億美元，中國與該地區的貿易也大幅成長，預計2035年超過7000億美元，而這種投資已經轉變為中國勢力的上升及盟友數量的增加。

在宏都拉斯也有類似投資，也就是該國中部的水力發電水壩的計畫，它由中國水電（SINOHYDRO）負責打造，北京提供約3億美元融資。與此同時，美國政府在許多國家都沒有介入類似規模的計畫。

儘管許多人認為，對於那些難以籌措發展資金的國家而言，這些投資都是正向的一步，但邁阿密大學政治學教授金德芳（June Teufel）擔心，中國勢力崛起可能帶來長期連鎖反應。

金德芳解釋，北京正把新的影響力當成「外交武器」，在非洲及拉丁美洲多國，中國投資一直被開發中國家不斷增加的債務削弱，在許多情況下，基礎建設計畫只能由中國企業維修，又使得費用更高，「有點像是毒販對潛在客戶說，第一劑是免費的。它讓另一個國家拋棄台灣，這是它長時間以來都想做的事，讓台灣失去所有剩下的盟友。」

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