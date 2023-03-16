臺東縣府22日率團至中國北京洽談鳳梨釋迦恢復輸陸　饒慶鈴：持續為農民拚出口

▲臺東縣長饒慶鈴與國立臺東大學、鳳梨釋迦自救會及臺東地區農會等產、官、學界三方合作，希望近年的努力成果能讓鳳梨釋迦恢復輸陸。（圖／臺東縣政府農業處提供，下同）

圖、文／臺東縣政府農業處提供

近兩年鳳梨釋迦外銷中國大陸受阻，臺東縣長饒慶鈴積極開拓國內各式通路，也協助農民解決蟲害影響，盡全力提升臺東鳳梨釋迦品質，同時朝恢復外銷中國的機會努力，不僅與國立臺東大學合作制定鳳梨釋迦輸往大陸檢疫管理規範，更請副縣長王志輝帶領臺東大學、鳳梨釋迦自救會及臺東地區農會等產、官、學界三方，以類NGO方式於3月22日至24日到北京，與陸方農業部、海關總署說明此規範，展現近年的努力成果，期盼獲得善意回應恢復鳳梨釋迦輸陸，務實解決農產外銷問題。

饒慶鈴指出，縣府一直沒有放棄鳳梨釋迦外銷中國大陸的可能性，近兩年持續研議各種方法，縣府團隊與臺東大學合作所訂的研議輸陸檢驗檢疫規範，是將檢疫蟲害作為客訴問題來處理，凝聚鳳梨釋迦品質提升共識，尋求符合陸方檢疫條件的解決方式。從臺東縱谷線、南迴線及海線挑選3家集貨場為實驗對象，按規範辦理試驗，實驗結果粉介殼蟲清除率達99%以上，希望在解決粉介殼蟲檢疫的客訴問題後，能恢復輸往中國大陸。

▲臺東縣長饒慶鈴表示，縣府希望在解決粉介殼蟲檢疫的客訴問題後，能使鳳梨釋迦恢復輸往中國大陸。

農業處指出，自111年9月起即密切與臺東大學合作進行「臺東鳳梨釋迦田間與集貨環境研究與改善計畫」，藉由產銷履歷驗證，透過模組化的田間管理方式，生產符合農藥殘留檢驗標準的果實、同時訂定標準化採收與採後處理流程、確保果實品質，持續輔導實驗的3家集貨場，經過不斷溝通，訂定「臺灣鳳梨釋迦（Annona × atemoya）輸往大陸檢驗檢疫管理規範」。

饒慶鈴強調，若訂定的規範能獲得對岸正式回應，後續將按此規範落實輔導，實現高品質鳳梨釋迦的生產策略與集貨場管理方式，積極顧好果品品質，在好品質作為後盾下，除了重啟外銷中國大陸，也同時持續開拓內、外銷市場與擴大線上及實體通路販售點，爭取每個能增加銷量的機會，穩定縣內農民生計。