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台宏邦交生變　美前官員包道格：相信美方曾試圖阻止

▲▼ 宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

宏都拉斯總統卡蕬楚透過推特表示將與中國建交，前美國在台協會台北辦事處處長包道格分析，這背後不似有中國精心策劃的跡象，應是考量當地情勢，也相信美方一直向她發出不要這樣做的訊號。

秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）昨天透過推特發表聲明指出，已經指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。

有分析認為這可能與總統蔡英文即將出訪中美洲，並利用在美過境期間與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面有關。

包道格（Douglas Paal）回覆中央社郵件詢問時指出，雖然中國長期以來一直採取外交孤立台灣的行動，但卡蕬楚這項決定的背後缺乏中國精心策劃的常見跡象。

他指出，卡蕬楚透過推特而不是正式宣布或是由宏國外交部長訪問北京宣布，「這很不同」，極可能是出於當地情勢考量。卡蕬楚在競選總統時就曾宣示要轉向中國，但她花了不少時間才開始推動此事。

包道格相信，過去一段時間，美方一直在向宏國政府發出不要這樣做的訊號。卡蕬楚做出這項決定的動機可能是基於宏國情況的特有擔憂，而非因蔡總統過境出訪。

華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻也認為，考量這項計畫的推動時程，以及蔡總統日前才宣布出訪，卡蕬楚此時宣布與中國建交應與蔡總統出訪沒有直接關係，但考量時間點巧合，肯定會提醒人們「激怒中國的後果」。

但她指出，這個時機應是與中國協調好的，以頌揚中國國家主席習近平的第3任任期，以及中國在習近平領導下取得的偉大外交成就。

在卡蕬楚推文宣示將與中國建交後，雷依納今天透過電視發表演說表示，宏國決定尋求與中國建立官方關係並與台灣終止邦交，是出於「務實而非意識形態考量」。宏國希望與台灣保有貿易關係，只是宏國在債務考量下必須轉移外交承認。

 

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