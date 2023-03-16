董至成為兒籌2千萬留學金　主持大哥斜槓「鑽電商」拼一把

【企劃特輯】

台灣演藝圈生態逐漸改變，加上自媒體盛行，各大電視台叫苦連天外，連帶縮減藝人通告費，藝人們收入大減，身為綜藝圈資深前輩的董至成，收入不增反減，但體認到兒子日後要出國留學，至少要籌2千萬元的學費，因此即便已屆退休之年，董至成仍賣力開源，轉戰電商平台為兒子存學費。

▲董至成為兒子存留學金，轉戰電商開啟第二人生。

時機歹歹 斜槓是生存之必要

董至成感嘆，這幾年不管是台灣的經濟還是演藝圈，都在一個低谷迴盪的狀況，他表示，「其實說沒有影響是騙人的，大環境經濟不是太好，很多藝人或是上班族都有斜槓人生，兼職、接案、SOHO、創立品牌、經營電商事業，探索出自己另外一門興趣，「斜槓」不再是年輕人的專利，越來越多中年就業者為增加收入，或擴張職涯發展的各種可能性，利用正職工作以外的時間兼職。」

▲鑽電商合夥人黃子佼掛保證，鑽電商的制度好、品牌佳，讓許多藝人紛紛加入。

黃子佼掛保證 鑽電商信賴度高

在因緣際會下，董至成認識鑽電商老闆也知道黃子佼是「鑽電商」的合夥人，仔細評估過後，他認為鑽電商是正派經營，也願意讓利給加盟者加上平台操作簡單，不需要每天直播4、5個鐘頭，加上鑽電商的教育訓練扎實，有客服跟培訓員以及老師，一般人也能輕易上手。他舉例，「比方說有人買石墨烯棉被與枕頭，還有大立光商品，保養品，這些都準備好了，只要有足夠的購買者，就可以把這些轉到公司去，公司就會幫忙寄貨，而且消費者不會踩雷，對我們來說，賺錢比直播主要來的快。」

▲董至成（後排左二）與藝人朋友一起加入鑽電商。

「讓你敢賣，讓你好賣」與加盟者共利

董至成分享，鑽電商最大的優勢，是可以運用零碎的時間賺取斜槓收入，用一支手機、稍微動手指就可以開始人生跟副業，創造被動收入，達到財富自由的目的，也要「讓你敢賣，讓你好賣」，因為還有購物天后斯容、崔家軒，還有最強明星廠代小李哥親自授課，教你如何充分了解商品。還有四位鑽總監龍哥、Danile、子灃、高爺傳授豐富的銷售經驗，就算是電商新手，也讓你敢賣。



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