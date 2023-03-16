　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

董至成為兒籌2千萬留學金　主持大哥斜槓「鑽電商」拼一把

▲▼鑽電商,董至成,斜槓。（圖／鑽電商提供）

【企劃特輯】

台灣演藝圈生態逐漸改變，加上自媒體盛行，各大電視台叫苦連天外，連帶縮減藝人通告費，藝人們收入大減，身為綜藝圈資深前輩的董至成，收入不增反減，但體認到兒子日後要出國留學，至少要籌2千萬元的學費，因此即便已屆退休之年，董至成仍賣力開源，轉戰電商平台為兒子存學費。

▲▼鑽電商,董至成,斜槓。（圖／鑽電商提供）

▲董至成為兒子存留學金，轉戰電商開啟第二人生。

時機歹歹　斜槓是生存之必要

董至成感嘆，這幾年不管是台灣的經濟還是演藝圈，都在一個低谷迴盪的狀況，他表示，「其實說沒有影響是騙人的，大環境經濟不是太好，很多藝人或是上班族都有斜槓人生，兼職、接案、SOHO、創立品牌、經營電商事業，探索出自己另外一門興趣，「斜槓」不再是年輕人的專利，越來越多中年就業者為增加收入，或擴張職涯發展的各種可能性，利用正職工作以外的時間兼職。」

▲▼鑽電商,董至成,斜槓。（圖／鑽電商提供）

▲鑽電商合夥人黃子佼掛保證，鑽電商的制度好、品牌佳，讓許多藝人紛紛加入。

▲▼鑽電商,董至成,斜槓。（圖／鑽電商提供）

黃子佼掛保證　鑽電商信賴度高

在因緣際會下，董至成認識鑽電商老闆也知道黃子佼是「鑽電商」的合夥人，仔細評估過後，他認為鑽電商是正派經營，也願意讓利給加盟者加上平台操作簡單，不需要每天直播4、5個鐘頭，加上鑽電商的教育訓練扎實，有客服跟培訓員以及老師，一般人也能輕易上手。他舉例，「比方說有人買石墨烯棉被與枕頭，還有大立光商品，保養品，這些都準備好了，只要有足夠的購買者，就可以把這些轉到公司去，公司就會幫忙寄貨，而且消費者不會踩雷，對我們來說，賺錢比直播主要來的快。」

▲▼鑽電商,董至成,斜槓。（圖／鑽電商提供）

▲▼鑽電商,董至成,斜槓。（圖／鑽電商提供）

▲董至成（後排左二）與藝人朋友一起加入鑽電商。

「讓你敢賣，讓你好賣」與加盟者共利

董至成分享，鑽電商最大的優勢，是可以運用零碎的時間賺取斜槓收入，用一支手機、稍微動手指就可以開始人生跟副業，創造被動收入，達到財富自由的目的，也要「讓你敢賣，讓你好賣」，因為還有購物天后斯容、崔家軒，還有最強明星廠代小李哥親自授課，教你如何充分了解商品。還有四位鑽總監龍哥、Danile、子灃、高爺傳授豐富的銷售經驗，就算是電商新手，也讓你敢賣。


►了解更多「鑽電商」
https://chshop.work/Dsvnq
 

ET快訊
名導爆當爸！　牽小30歲小三「挺孕肚」被拍
快訊／12:28規模4.1地震！　最大震度4級
獨／等不到3歲生日！　罕病兒謙謙走了
16歲少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、駕駛不起訴
快訊／台中商辦大樓墜26樓！　29歲女當場死亡
LIVE／領6千全攻略一次看　母子街頭罰跪內幕！催淚背景曝光
ATM直接領6000！　要「認1貼紙+準備3東西」
快訊／6000怎領？　「登記入帳」4步驟一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

黃子佼新身份曝光！成為「鑽電商」合夥人、目標年衝20億

董至成為兒籌2千萬留學金　主持大哥斜槓「鑽電商」拼一把

周末小確幸又來了！　超商「霜淇淋買1送1」不限口味爽吃3天

只有8天！超商咖啡飲品「買4送2」來了　喝美式配三明治只要60元

米買1送1！全台通路「超狂優惠」一次看　喝咖啡配三明治只要60元

保利香港春拍　聚焦億級拍品台北預展搶先看！各界藏家急朝聖

台人最愛叫外送「3大原因」揭曉！　「隱藏版優惠碼」限時1個月搶

醫界爆紅「這樣做」讓代謝速度從蝸牛變火箭！

台灣首賣！　麥當勞「草莓優格派」、「OREO草莓冰炫風」限時搶吃

東森農場推外銷級鳳梨釋迦　王令麟加碼送50%東森幣回饋

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

董至成為兒籌2千萬留學金　主持大哥斜槓「鑽電商」拼一把

周末小確幸又來了！　超商「霜淇淋買1送1」不限口味爽吃3天

只有8天！超商咖啡飲品「買4送2」來了　喝美式配三明治只要60元

米買1送1！全台通路「超狂優惠」一次看　喝咖啡配三明治只要60元

保利香港春拍　聚焦億級拍品台北預展搶先看！各界藏家急朝聖

台人最愛叫外送「3大原因」揭曉！　「隱藏版優惠碼」限時1個月搶

醫界爆紅「這樣做」讓代謝速度從蝸牛變火箭！

台灣首賣！　麥當勞「草莓優格派」、「OREO草莓冰炫風」限時搶吃

東森農場推外銷級鳳梨釋迦　王令麟加碼送50%東森幣回饋

限時爽吃！超商「喝咖啡配三明治」只要60元　家庭號飲品最低73折

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

李全教「黑金」爭議燒　國民黨澄清：選策會目標為艱困選區覓才

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

星宇航空成為MLB洛杉磯道奇　NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴

男星高雄家「遭竊80萬」監視器揭超扯行竊畫面　傻眼：小偷說我叫他來

張文傑／糾眾鬧事為何遭裁定羈押

找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

「侯友宜不是在針對我」！　李全教：我有賄選嗎？一輩子清白啦

議員爆「都更蟑螂」誘導居民簽同意書　竟是新北人員「撈過界」

香港首位AV女優！25歲素海霖自曝超愛「肉體運動」：心情不好做1砲

消費熱門新聞

麥當勞最新「1+1星級點」銅板優惠來了

米買1送1！全台通路「超狂優惠」一次看

保利香港億級拍品　台北搶先看

超商「2大咖啡買1送1」連喝4天

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天！

補班日能量補給建議！

只有8天！超商咖啡飲品「買4送2」

台灣麥當勞首賣2大草莓甜點限時搶吃

美式賣場這一尿布驚見大降價

兒留學主持大哥斜槓鑽電商拼一把

必勝客199大比薩加碼再吃2周！

超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推

醫界爆紅！讓代謝速度變火箭

超商限時3天大杯特濃拿鐵買1送1

更多熱門

相關新聞

黃子佼成為鑽電商合夥人年衝20億

黃子佼成為鑽電商合夥人年衝20億

經濟不景氣，每個人都想替自己加薪，除了本業以外，要如何創造被動收入？主持人黃子佼也面臨同樣的問題，黃子佼表示：這幾年看到媒體生態的改變，早就開始思考不同的開源方式。日前他宣布了自己投入新事業的消息，正式成為「鑽電商」的合夥人，喊出年營收20億的目標業績。

護士下班斜槓擺攤賣「無菌式烤腸」 一天賣3小時多賺近千元生活費

護士下班斜槓擺攤賣「無菌式烤腸」 一天賣3小時多賺近千元生活費

董至成大陸發展慘夢碎！

董至成大陸發展慘夢碎！

董至成駁斥離婚主因

董至成駁斥離婚主因

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

關鍵字：

鑽電商董至成斜槓

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

登記6000元！22起日每日兩組

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面