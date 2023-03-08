黃子佼新身份曝光！成為「鑽電商」合夥人、目標年衝20億

消費中心／綜合報導

經濟不景氣，每個人都想替自己加薪，除了本業以外，要如何創造被動收入？主持人黃子佼也面臨同樣的問題，黃子佼表示：這幾年看到媒體生態的改變，早就開始思考不同的開源方式。日前他宣布了自己投入新事業的消息，正式成為「鑽電商」的合夥人，喊出年營收20億的目標業績。

黃子佼看好商機 成為鑽電商合夥人

黃子佼因為主持《大老闆聯盟》節目，接觸到「鑽電商」的電商模式，對於鑽電商商品很有信心，也對分潤制度相當了解，對於平時忙著工作、照顧小孩的黃子佼來說，簡直是一大福音，因此讓決定成為鑽電商合夥人。

「鑽電商」一條龍團購 稅務、法務、物流免煩惱

黃子佼分享：很多人都知道可以運用自媒體、團購來經營「斜槓創業」；品牌表示，大多數經營電商團購的個體戶，因為缺乏資源，不論在和供應廠商進貨、物流業者都處於弱勢，加上對稅務、法務知識的不足，常常會觸法，團購主投入了很大的心力經營，回收卻不如預期。

明星產品助陣 林美秀、江宏恩、吳淡如都是代言人

「鑽電商」看準這股微型創業的趨勢，也深切體會團購主面臨的困難，品牌表示，「鑽電商」用企業化經營的商業模式，「一條龍」的整合物流業者拿到最優惠的價格、更聘請了專業法務、稅務團隊，所有的營業項目都經由專業會計師查帳簽證再向國稅局申報營所稅，建立完整又符合法規的金流系統，提供團購主一個便利又專業的平台。品牌補充說明，「鑽電商」最強大的後盾是，「鑽電商」商品都是市場上買氣最旺的商品，包含林美秀、吳淡如代言的PP塑崩褲、吳若權代言的舒曼波眼罩、江宏恩代言的日安塑崩…等廣告明星商品。

鑽電商爆發力強 年營收上看20億

日前，鑽電商記者會上董至成、林采緹、小CALL與卡古等知名藝人，也出席分享鑽電商的優勢，也紛紛宣布一起投入這項新事業。「鑽電商」合夥人黃子佼說，鑽電商的獲利機制分為訂閱制與共享制，訂閱制就是像 COSTCO，讓生活消費模式帶動訂閱商機，門檻也最低，會員只要每月支付990 元，就可以創造穩定營收，共享制則是由鑽電商提供共享資源，讓會員一起賺錢獲利。黃子佼笑說，希望今年的目標可以達到20億！

一支手機就能創業 「讓你敢賣，要你好賣」

品牌表示，鑽電商最大的優勢，是可以運用零碎的時間賺取斜槓收入，用一支手機、稍微動手指就可以開始人生跟副業，創造被動收入，達到財富自由的目的，也要「讓你敢賣，要你好賣」，因為還有購物天后斯容、崔家軒，還有最強明星廠代小李哥親自授課，教你如何充分了解商品。還有四位鑽總監龍哥、Danile、子灃、高爺傳授豐富的銷售經驗，就算是電商新手，也讓你敢賣。

品牌指出，永不歸零的業績制度，就能積少成多，慢慢提升自己銷售的利潤，而不會因為時間的斷續與碎片化無法維持每月固定銷售的同時就讓自己累積的心血毀於一旦，鑽電商保證不歸零的業績制度，就是專門考慮了斜槓、專職兩種不同型態的創業模式，也期望能讓所有加入鑽電商的鑽老闆們都能真正感受到被動收入與財富自由的明天。

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