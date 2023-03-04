護士下班斜槓擺攤賣「無菌式烤腸」　一天賣3小時多賺近千元生活費

▲大陸兩名20歲出頭的年輕護士在下班後擺攤賣「無菌式烤腸」爆紅。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸兩名20歲左右的護士近期在抖音上分享獨創的「無菌烤腸大法」引起外界關注。據了解，兩人是利用下班時間一起在街邊擺攤，目前為止已擺攤17天，每天多工作3小時，獲利在200元人民幣（約883元新台幣）上下。

《九派新聞》報導，今年2月，本職護士的王女士將做副業的想法落地，下班後在街邊支起了小攤賣烤腸。她還在社交平台上分享自己擺攤所用設備材料清單，和獨創的「無菌烤腸大法」。網友紛紛表示，「這烤腸吃得放心」、「她可以時刻保持專業級別的無菌操作」。

據了解，這兩名年輕護士將攤位劃分為清潔區和污染區，時刻用抹布保持攤位清潔、烤腸收納箱單獨擺放、戴手套的手要指尖向上不低於腰部等要求，則是兩人堅持「無菌烤腸」的操作SOP。

王姓護士透露，擺攤17天，每天都感覺又累又充實，掙到錢時很有成就感，但也要辛苦把材料搬下五樓、費心尋找攤位，「從開始到現在，她的選址有附近幾個醫療機構、學校，人流量較大，生意不錯。」

對於在網路上爆紅，王姓護士強調，「錢沒有賺多少，能覆蓋每天的生活費就不錯了，做這個不是出於生活壓力，只是想多一份收入，打算主副業一起堅持，但重心仍會放在主業上。」