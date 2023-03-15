接續柯文哲「8年5萬戶社宅」？　蔣萬安：朝此方向前進

▲蔣萬安出席北市信義區松信社會住宅新建工程開工典禮。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲過去喊8年5萬戶社宅，事後坦言跳票，任內僅做完近2萬戶；而台北市長蔣萬安於競選期間則稱，自己持續推動社宅方向不變，目標階段性先達到5萬戶。針對8年5萬戶議題，蔣萬安15日表示，自己會持續朝此方向前進，積極落實對居住正義決心。

蔣萬安15日上午出席松信社宅新建工程開工典禮，座落於台北市信義區雅祥段三小段357地號，基地面積2281平方公尺，契約金額為8.15億元，興建1棟地下3層、地上11層建築物，可提供90戶社會住宅，並設置區民活動中心及里辦

公處，預計於2027年竣工。

針對柯文哲過去曾喊8年5萬戶目標，蔣萬安受訪時表示，現在會持續興建社會住宅，這會是一個城市長遠規劃，目前正在施工當中的有7602戶，已完工的則有6560戶，會持續朝這方向前進，積極落實對居住正義的決心。

關於接下來具體規劃，蔣萬安指出，會積極在現有基礎上加速社宅興建，且自己也非常關注社宅興建品質、居住安全，所以會對社宅興建sop進行優化，例如施工期間要強化三級品管、監造作為，以及發生缺失要納入驗收項目當中，強化整個驗屋品質控管機制，社宅不只是興建數量，還要品質提升。