口腔癌毒販全身插管繼續賣藥　巧！與抓他的小隊長同名同姓

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局接獲情資，多名毒品人口供稱向1名藥頭購買毒品，警方立刻向上追溯，鎖定目標後前往逮人，順利逮捕藥頭歸案。另外，嫌犯的名字竟然與承辦此案的小隊長同名同姓，也成為整起案件中的趣聞。

警方調查，陸續逮捕多名因缺錢買毒的竊盜嫌犯、車手等，均坦承毒品來自42歲的李姓男子，警方從1月份開始鎖定李，最後發現李都躲藏在中正區廈門街一處民宅內，除了外出賣毒之外，還會找人來家中拿毒品，且在住家周圍裝滿監視器。

▲北市小隊長發現毒犯與自己同名同姓，直接上門逮人，發現嫌犯有口腔癌全身插管治療。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後發現，李嫌還會將租屋處提供給熟識的藥腳吸毒，警方8日上門逮人，現場揪出正在不同房間休息的4名藥腳，順利逮捕李嫌到案。

據悉，李嫌因有口腔癌，目前正在接受治療，儘管全身插滿管子，仍繼續經營毒品生意，警方也在房間內查獲海洛因、安非他命以及大麻、毒咖啡包等證物，另外還有電子磅秤、吸食器，訊後依照毒品罪嫌將人送辦。

▲警方鎖定毒販，在家中搜出大批毒品以及電子磅秤等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，當時接獲線報咬出李姓藥頭，其姓名竟然與中正一分局偵查隊承辦此案的李姓小隊長完全相同，最後也是由李小隊長帶隊破門逮人，「自己抓自己」的戲碼，成為這起毒品案件的趣談。