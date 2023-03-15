　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4月迎來就職100天　蔣萬安盤點政策：一步步使市民有感

▲▼蔣萬安出席北市信義區松信社會住宅新建工程開工典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安出席北市信義區松信社會住宅新建工程開工典禮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安自2022年12月25日上任後，將於4月上旬迎來就職100天，其政見兌現數備受外界關注。蔣萬安15日表示，自己已提出都更5箭、生育獎勵提高、托育人員薪資待遇提升等政策，會一步步推動並使市民有感。

蔣萬安15日上午松信社會住宅新建工程開工典禮，會前接受媒體訪問。針對就職100天的規劃，蔣萬安回應，自己上週提出公辦都更7599專案、都更5箭，希望透過法規鬆綁、門檻降低，能讓民眾對於都更看得到、做得到；另對於交通建設部分，針對市民反映度高的YouBike，已請資訊局透過數據分析，盼更有效率配置。

蔣萬安指出，市民所關心的大巨蛋，他也積極努力朝向年底正式完工啟用前進，另外無論是生育獎勵提高、托育人員薪資待遇提升至3萬8等，還有東環段積極朝2年內動工目標邁進，會一步步就政策推動後，使市民有感。

另外，關於六都市長網路好感度最低是否會緊張？蔣萬安說，自己上任至今，市府團隊所有同仁都非常努力且優秀，自己也就市民關心重大建設如大巨蛋、捷運與社宅興建等，還有減少年輕人負擔的生育獎勵，以及都市更新等政策陸續提出，希望透過這些政策讓台北市不斷往前邁進。

大數據公司《KEYPO大數據系統》分析六都市長網路好感度數據，統計區間為2023年2月20日至2023年3月6日，而在統計的結果當中，張善政以1.44的數據拿下了冠軍；至於第二名至第六名，則分別是高雄市長陳其邁（1.14）、台南市長黃偉哲（0.67）、台中市長盧秀燕（0.67）、新北市長侯友宜（0.32）、台北市長蔣萬安（0.22）。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
Albee錄影突爆哭！全因張文綺脫口3字：她故意的…曾國城也
快訊／英國淘汰！　墨西哥明與加拿大爭8強門票
告贏IBM！前MVP經理新職曝　還要把前妻追回來
跟團遊歐10日！　她搭機回台「3友全走不了」
等到了！　麻古茶坊「人氣飲品買一送一」連喝13天
五股角頭母告別式見「酒牆」！　上千黑衣人到場
快訊／邱國正爆怒！　「再掉槍我讓他掉腦袋」
總統最新民調！　他「單挑、三腳督」都大贏

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選策會傅崐萁、李全教入列　深藍赴國民黨抗議：朱立倫立刻下台

宏都拉斯有意與大陸建交　前駐台大使質疑：有想過他們嗎？

宏都拉斯恐被挖走　他分析一目的：中國非常擅長

故宮檔案外洩危機　王婉諭舉國際先例：不如藉機公開圖檔

最新民調／賴清德單挑、三腳督都贏　對決「一人」支持度飆到五成

宏都拉斯擬轉與中國建交　外交部召見宏國大使表達嚴正關切

民進黨：高金素梅用簡體字質詢陳建仁　「中共給的稿？」

海軍接連「掉槍」　邱國正火大：我會辦很多人！我會讓他掉腦袋！

宏都拉斯盼與中國建交　蔣萬安喊話中央：盼盡全力維護中華民國利益

恩恩爸聲請刑事再議　侯友宜：尊重家屬心情

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

韓媒曝私下喬分組　韓球迷罵翻：不自量力｜20230314 ET午間新聞

選策會傅崐萁、李全教入列　深藍赴國民黨抗議：朱立倫立刻下台

宏都拉斯有意與大陸建交　前駐台大使質疑：有想過他們嗎？

宏都拉斯恐被挖走　他分析一目的：中國非常擅長

故宮檔案外洩危機　王婉諭舉國際先例：不如藉機公開圖檔

最新民調／賴清德單挑、三腳督都贏　對決「一人」支持度飆到五成

宏都拉斯擬轉與中國建交　外交部召見宏國大使表達嚴正關切

民進黨：高金素梅用簡體字質詢陳建仁　「中共給的稿？」

海軍接連「掉槍」　邱國正火大：我會辦很多人！我會讓他掉腦袋！

宏都拉斯盼與中國建交　蔣萬安喊話中央：盼盡全力維護中華民國利益

恩恩爸聲請刑事再議　侯友宜：尊重家屬心情

台積電上漲1元收511　台股小漲27點未守住15400

鹿草鄉場域活化再利用　新地標鹿口廊道辦音樂會超吸睛

選策會傅崐萁、李全教入列　深藍赴國民黨抗議：朱立倫立刻下台

改善知本溫泉區與台9線的交通連結　龍馬大道今開工

IKEA「草莓霜淇淋鯊鯊杯」登場！超可愛鯊鯊醬料碟、鯊鯊筆療癒放送

宏都拉斯有意與大陸建交　前駐台大使質疑：有想過他們嗎？

墨西哥2比1淘汰英國　明與加拿大爭8強門票

兒子要去柬埔寨打工！老父急call航警　桃機報到櫃台勸阻成功

動TJ手術無緣經典賽　哈波沮喪：我希望能在場上

與財神擦肩！他爆餓狂嗑「黑白巧克力蛋」　一口吞完才知37萬飛了

幼貓困引擎蓋！母貓急求救　屋主一把撈起「暖帶回收編」

政治熱門新聞

二膽上兵為何游去對岸　陳玉珍：我知道原因但不能說

今確定通緝金門二膽兵！　邱國正：其父親確認是本人

沈富雄斷言：國民黨2024「這搭配」天下無敵

新竹風箏場挖出廢棄磚石　竟有馬桶蓋！

新竹棒球場開挖圖曝　廠商坦承施工內容與設計圖不同

海軍接連「掉槍」　邱國正：我會辦很多人！我會讓他掉腦袋！

預言二膽上兵最後下場　沈富雄：老共非常享受

郭台銘被藍白拒於門外　宣明智冷回這句話

二膽上兵最快明遭通緝　陳父：打斷他的腿

不要小看伙房兵！　退役少將曝失聯二膽上兵恐掌握「這機密」

最新民調／賴清德單挑、三腳督都贏　對決「一人」支持度飆到五成

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

賴清德登記參選總統　高呼「Team Taiwan」

曝失聯陳兵近況　陳玉珍：地方覺得棘手已上報北京

更多熱門

相關新聞

接續柯8年5萬戶社宅？蔣這樣說

接續柯8年5萬戶社宅？蔣這樣說

前台北市長柯文哲過去喊8年5萬戶社宅，事後坦言跳票，任內僅做完近2萬戶；而台北市長蔣萬安於競選期間則稱，自己持續推動社宅方向不變，目標階段性先達到5萬戶。針對8年5萬戶議題，蔣萬安15日表示，自己會持續朝此方向前進，積極落實對居住正義決心。

口腔癌毒販全身插管還賣藥　與抓他的小隊長同名同姓

口腔癌毒販全身插管還賣藥　與抓他的小隊長同名同姓

殯葬處再爆弊案　蔣要求局處清廉反貪

殯葬處再爆弊案　蔣要求局處清廉反貪

三本論文不怕查！許淑華擁2碩1博　曝出征松信區不敢小看「這人」

三本論文不怕查！許淑華擁2碩1博　曝出征松信區不敢小看「這人」

男警辦竊案　竟把外籍女帶到廁所搜全身

男警辦竊案　竟把外籍女帶到廁所搜全身

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

王淨「甜靠曹佑寧肩膀」放閃了！　合照首公開

板橋林家「第九代金孫」降肉！　外公是重量級名醫

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

林襄進軍東京時尚圈！

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

二膽上兵為何游去對岸　陳玉珍：我知道原因但不能說

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面