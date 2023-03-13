雲林縣議長沈宗隆涉收賄200萬交保　雲檢今提抗告

▲雲林地檢署承辦檢察官，認為但沈宗隆（前）和鍾慶郎有串證、滅證和逃亡之虞，且違反貪污治罪條例嫌疑重大有羈押必要，因此今日下午向台灣高等法院台南分院提出抗告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會議長沈宗隆等人涉嫌收受達德集團賄賂，本月10日被雲林地方法院裁定以200萬元不等的金額交保候傳、限制出境。雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今（13）日說明，該案為重罪案，未經合議庭審理且未詳細交代不予羈押之理由，針對議長沈宗隆、包商鍾慶郎有串證滅證之虞今日已提出抗告，其他3人，無抗告必要。

雲林地檢署偵辦綠能弊案，達德集團於雲林設立風機發電，尋求雲林縣議會議長沈宗隆及雲林縣議員王又民、許留賓、黃文祥支持，協助達德集團向縣府取得相關公文，以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾新台幣2600萬元。檢方9日傳喚、認沈宗隆等6人有串供之虞向法院聲押，法院於10日裁定，沈宗隆等5人以新台幣6萬元到200萬元不等金額交保，潘姓前執行長收押。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今日說明，承辦檢察官審酌卷內資料及被告等人在法院羈押庭之供述，認為本案屬於重大案件，法院卻未以合議庭進行審理，顯有不當之處，且沈宗隆議長、包商鍾慶郎有高度串證、滅證及逃亡之可能性，但原裁定就本署檢察官在羈押庭所提出之意見，卻未詳以審酌，且未詳細交代不予羈押之理由，原裁定顯有違失之處，故於今日下午就其2人提出抗告，其餘4人則無抗告之必要。

朱啟仁指出，沈宗隆和鍾姓包商在審理過程中未完整交代案情，且此案屬於重大刑案，法院卻由法官單獨審理未經合議庭審理，也沒有完整交代不予羈押的理由，相當不合理。雲林地檢署亦強調，相關被告涉嫌收賄、行賄的證據明顯且穩固，違反貪污治罪條例嫌疑重大，又有串證之虞，有羈押的必要，檢方才會聲請羈押。